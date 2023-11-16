Електронний опікун. Учені підтвердили ефективність діагностичних гаджетів для літніх людей

Вчені проаналізували велику кількість даних протягом 5 років і дійшли висновку, що цифрові пристрої для відстеження здоров'я є важливими для літніх людей і всіляко допомагають їм.

Нещодавнє дослідження, проведене Брігамською і Жіночою лікарнею, показує, що переносні ґаджети можуть зіграти вирішальну роль у прогнозуванні крихкості та пов'язаних із нею проблем зі здоров'ям у літніх людей. Дослідження, в якому взяли участь понад 1000 осіб у віці 80 років і старше, показало, що ці пристрої можуть відстежувати циркадні ритми і потенційно виявляти ознаки нестабільності за кілька років до її настання. Це відкриття має велике значення, оскільки дає змогу пов'язати порушення добового ритму відпочинку й активності з підвищеним ризиком розвитку старезності, пише UPI.

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Дослідження включало в себе спостереження протягом шести з половиною років, протягом яких у 357 учасників з'явилися ознаки вразливості та крихкості. Дослідники зазначили, що ті, хто перебував у групі підвищеного ризику, мали нерегулярний режим відпочинку та активності. Цікаво, що такі фактори, як вік, стать, тривалість сну та стан серцево-судинної системи, не впливали на отримані результати.

Автори підкреслили потенціал переносних технологій у моніторингу довгострокового здоров'я літніх людей. Здатність пристроїв виявляти ранні ознаки нестабільності може призвести до вжиття заходів, що сприятимуть здоровішому старінню. Зниження фізіологічних функцій у літніх людей — добре відома проблема, що робить їх уразливими до різних ускладнень зі здоров'ям.

Дослідження також вказує на ширші наслідки порушення циркадних ритмів, пов'язуючи їх із метаболічними змінами, втратою нейронів мозку і нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера і хвороба Паркінсона. Однак учені попереджають, що фактори довкілля і сезонні коливання можуть вплинути на точність відстеження циклів сну і неспання цими пристроями.

Для повного розуміння взаємозв'язку між циркадними порушеннями і крихкістю необхідні подальші дослідження. Проте, об'єднання даних переносних пристроїв з іншими клінічними показниками відкриває перспективи для ранньої діагностики та лікування захворювань. Дослідження було підтримано грантами різних інститутів, включно з Національним інститутом здоров'я і програмою досліджень хвороби Альцгеймера фонду BrightFocus.

Раніше Фокус писав про те, що з віком робота мозку сповільнюється і це позитивно впливає на наш моральний стан. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

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