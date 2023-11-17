Потужний афтершок. Сьогоднішні землетруси є відгомонами 200-річних струсів Землі

Дослідники вважають, що підземні поштовхи, які сьогодні фіксують на планеті, можуть бути продовженням потужних землетрусів багатовікової давнини.

Увагу світу привертає Ісландія, де з дня на день може вивергнутися вулкан: влада вже евакуювала мешканців цілого міста, розташованого якраз над 15-кілометровим тунелем магми, а вчені раз у раз намагаються передбачити наслідки. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні зв'язку між землетрусами сьогодні та потужними підземними поштовхами, що стрясають Землю в минулому, пише Science Alert.

Команда проаналізувала три найбільші землетруси в історії Північної Америки й тепер припускає, що вона, ймовірно, все ще тремтить від наслідків двох великих землетрусів, що сталися на континенті понад століття тому.

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За словами співавтора дослідження, геолога Юйсюаня Чена з Уханьського університету в Китаї, деякі науковці припускають, що сейсмічна активність у деяких частинах стабільної Північної Америки є афтершоками землетрусів багатовікової давнини. Водночас інші дослідники впевнені, що ці підземні поштовхи здебільшого є фоновою сейсмічністю.

У своєму дослідженні Чен з колегою Міан Лю з Університету Міссурі вирішили використати зовсім інший статистичний метод і зосередилися на трьох найбільших землетрусах в історії Північної Америки:

1663 рік, землетрус у південно-східному Квебеку Канади; 1811 рік, землетрус на кордоні Міссурі та Кентуккі; 1886 рік, землетрус у Південній Кароліні.

Зазначимо, що всі три ці регіони розташовані всередині континенту і знаходяться далеко від кордонів тектонічних плит, проте все ще продовжують відчувати скупчення сучасних підземних поштовхів.

Під час роботи команда змоделювала сейсмічні брижі, які могли виникнути внаслідок трьох найбільших історичних землетрусів, потім учені нанесли на карту епіцентри площею близько 250 кілометрів. Після цього команда вивчила землетруси, що сталися поблизу цих епіцентрів у наступні десятиліття, включно з явними поштовхами магнітудою 2,5 і вище.

Щоб зрозуміти, чи є зв'язок між сучасними підземними поштовхами та землетрусами багатовікової давнини, вчені застосували до даних метод "найближчого сусіда". Цей статистичний метод передбачає, якщо землетруси занадто близькі в просторі, часі та магнітуді, щоб їх можна було вважати незалежними фоновими подіями, припускають, що один із них породив іншу.

Карта трьох найбільших землетрусів у зареєстрованій історії Північної Америки Фото: JGR Solid Earth

Результати роботи Чена і Лю показують, що залежно від розміру і місця розташування головного поштовху в Новому Мадриді, які все ще залишаються надто невизначеними, від 10 до 65% сучасних землетрусів у регіоні, ймовірно, є афтершоками. Водночас команда зазначає, що "реальні цифри" ймовірно знаходяться в нижній частині цієї шкали.

Зазначимо, що аналогічні результати було отримано для Північної Кароліни — до 72% сучасних підземних поштовхів можуть бути афтершоками сильного землетрусу магнітудою від 6,7 до 7,3, який стався в Чарльстоні (Південна Кароліна) 1886 року. Водночас у Квебеку автори виявили переважно лише фонову сейсмічність, це припускає, що афтершоки землетрусу у Квебеку 1663 року магнітудою від 6,5 до 7,5 вже зникли.

Автори дослідження дійшли висновку, що суміш довгоживучих афтершоків і фонової сейсмічності може бути цілком звичайним явищем на стабільних континентах. Водночас учені вважають, що тривале постсейсмічне розслаблення стабільних континентів насправді може "сприяти тривалим афтершокам".

Вчені також підкреслили, що сьогоднішні дебати щодо того, чи є сучасні землетруси в Північній Америці фоновим режимом або афтершоками, занадто спрощені. Автори впевнені, що ці два твердження не обов'язково є взаємозаперечними — передбачається, що істина являє собою "суміш цих двох тверджень".

Раніше Фокус писав про те, що 1100 років тому потужний землетрус розкроїв мегаполіс на частини: вчені кажуть, це повториться.