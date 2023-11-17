Розрахували до мілісекунди. Учені з'ясували, скільки насправді триває день на Землі

Годинники кажуть нам, що день на планеті триває рівно 24 години, але це не зовсім так. Вчені розрахували найточніший час, відомий нам сьогодні.

Ми звикли думати, що день на Землі триває 24 години або 86 400 секунд, проте це число зовсім не є точним і незмінним. Знання цих тонких відмінностей навряд чи може вплинути на наше повсякденне життя, проте воно безумовно може допомогти вченим побудувати більш точні кліматичні моделі, пише Space.

Точна тривалість дня на нашій планеті залежить від того, скільки часу потрібно Землі, щоб зробити один оборот. Але, на жаль, завдяки вельми драматичним подіям, як-от землетрусам або виверженням вулканів, а також тонкшим зсувам, спричиненим рідким металом у ядрі Землі, цей час дуже незначно змінюється, але все ж таки змінюється.

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Ці збурення мілісекундного рівня крихітні та непередбачувані, проте їх вимірювання надзвичайно корисне для вчених. За словами професора Мюнхенського технічного університету (TUM) у Німеччині Ульріха Шрайбера, коливання обертання Землі важливі не тільки для астрономії, вони також надзвичайно необхідні для створення точних кліматичних моделей клімату, а також кращого розуміння погодних явищ, таких як Ель-Ніньйо. При цьому що точнішими будуть дані, то точнішими будуть прогнози вчених.

Під час нового дослідження Шрайберу з колегами вдалося виміряти ці тонкі зміни тривалості земного для з безпрецедентною точністю. Команда використовувала лазерний кільцевий гіроскоп, квадратну "гоночну доріжку" завширшки 4 метри, розташовану в герметичній камері Геодезичної обсерваторії Веттцелль (Німеччина).

Лазерний гіроскоп, розроблений у підземній лабораторії в Німеччині, виявляє мілісекундні зміни обертання Землі і може допомогти вченим побудувати більш якісні моделі клімату Фото: TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH

За словами команди, пристрій був розташований у скелі на глибині близько 6 метрів, тож на його лазерні промені впливали лише зміни обертання Землі, без додаткових чинників навколишнього середовища.

Зазначимо, що гіроскоп оснащений двома лазерними променями: один рухається за годинниковою стрілкою, другий — проти годинникової стрілки. Якби наша планета була ідеально збалансована, обидва промені пройшли б однакову відстань, однак апарат зазнає тих самих коливань, що й наша планета, а тому один із лазерних променів покриває трохи меншу відстань, ніж інший.

Далі команда вирахувала різницю і виявила, що обертання Землі незначно змінюється з часом, коливаючись у межах до 6 мілісекунд протягом періодів, які тривають близько кількох тижнів.

Найближчими місяцями команда також планує вдосконалити свою установку, щоб отримати ще більш точні дані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що внутрішнє ядро Землі перестало обертатися.