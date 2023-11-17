Тягар бідності. Учені виявили зв'язок між злиднями, екологією та проблемами із серцем

Проаналізувавши велику кількість даних, учені дійшли висновку, що соціально вразливі верстви суспільства особливо схильні до проблем серцево-судинного характеру у зв'язку з поганою екологією.

Нещодавнє дослідження, презентоване на Наукових сесіях Американської асоціації серця, виявило тісний взаємозв'язок між шкідливими факторами довкілля та проблемами серцево-судинного здоров'я в США. Вчені проаналізували дані майже 72 тис. населених пунктів і дізналися, що екологічні чинники негативно впливають на здоров'я серця навіть за умови врахування таких змінних, як вік, стать, соціальна вразливість, доступ до медичного обслуговування і місце розташування, пише Knowridge.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Ріші К. Вадхера, особливо наголошується, що в районах з несприятливими екологічними умовами, такими як забруднення повітря, токсичні об'єкти і незадовільна інфраструктура, частіше зустрічаються проблеми зі здоров'ям, пов'язані з серцем. У дослідженні також наголошується на непропорційно великому впливі цих чинників на соціально вразливі спільноти, які часто характеризуються соціально-економічними проблемами та вищою представленістю расових та етнічних меншин.

Для оцінки впливу різних елементів довкілля на здоров'я людини дослідники використовували індекс екологічної справедливості (Environmental Justice Index, EBI), що включає такі фактори, як забруднення навколишнього середовища і якість забудови. Отримані результати підкреслюють проблему екологічної несправедливості, показуючи, що райони з несприятливою економічною ситуацією та значною чисельністю меншин більшою мірою схильні до екологічних ризиків, здебільшого через відсутність ресурсів і політичного впливу для протидії цим ризикам.

У дослідженні наголошується на необхідності проведення заходів у галузі охорони здоров'я та політики, спрямованих на виявлення та пом'якшення екологічного тягаря, особливо в найбільш соціально вразливих районах. Такі заходи мають вирішальне значення для поліпшення серцево-судинного здоров'я і подолання нерівності в галузі охорони здоров'я. По суті, дослідження закликає до цілеспрямованих дій зі зниження екологічного тягаря в неблагополучних спільнотах як засобу усунення кричущої нерівності в стані здоров'я серця в масштабах країни.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про ефективний і простий спосіб очистити повітря вдома. Нове дослідження вважає, що перенесення рослин у приміщення і вирощування певних їхніх видів допоможе очистити повітря від небезпечних хімічних речовин.

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