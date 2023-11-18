Носій вибухнув: SpaceX вдруге запустила в космос ракету Starship, як пройшло випробування

Під час польоту ракета Starship мала пролетіти навколо Землі й приземлитися в Тихому океані в районі Гавайських островів. У NASA похвалили компанію Ілона Маска, але підкреслили, що фахівцям ще є чому повчитися.

Компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, 18 листопада провела другий пуск надважкої ракети Starship. Випробування пройшли невдало, відеозапис транслювали в соцмережі X (раніше Twitter).

Starship запустили зі стартового майданчика Starbase SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас. Перший ступінь ракети, носій Super Heavy, відокремився від корабля і вибухнув у повітрі. Зв'язок із другим ступенем після цього обірвався.

Радіостанція ВВС уточнює, що зв'язок із кораблем зник приблизно через вісім хвилин після старту. Після цього було запущено функцію самознищення Starship.

У компанії SpaceX кажуть, що політ був набагато довшим, ніж під час першої спроби у квітні. Минулого разу проблеми у ракети виникли через чотири хвилини після старту — вона не відокремилася від носія. Під час другого запуску зв'язок із ракетою загубився через 11,5 хвилин після старту.

"Нам вдалося зібрати так багато даних. Усе це допоможе нам поліпшити ракету перед наступним польотом", — сказала менеджер SpaceX Кейт Тайс.

Крім цього, у SpaceX сподівалися, що під час тестового польоту Starship виконає неповний виток навколо Землі й приземлиться в Тихому океані в районі Гавайських островів.

Директор NASA Білл Нельсон привітав компанію SpaceX з успішним пуском ракети.

"Космічний політ — ризикована пригода, що вимагає рішучості та сміливих інновацій. Сьогоднішній політ — це можливість повчитися і знову повторити спробу", — зазначив він у соцмережі X.

Нагадаємо, Ілон Маск раніше обіцяв, що SpaceX планує посадку космічного корабля Starship на Марсі через 4 роки. Мільярдер хоче облаштувати першу колонію на Марсі.

Фокус раніше писав про відкриття першого офісу компанії SpaceX в Європі. За даними ЗМІ, він відкриється в ірландському Дубліні.