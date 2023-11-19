Загублене місто в Атлантичному океані: воно не схоже ні на що інше на Землі (фото)

На захід від Серединно-Атлантичного хребта розташована особлива місцевість, що складається з високих "веж", де вирує життя.

На глибині понад 700 метрів недалеко від Серединно-Атлантичного хребта в Атлантичному океані знаходиться дивовижна місцевість, яка складається зі стін і колон. Деякі моноліти тут сягають висоти 60 метрів. Цю місцевість вчені назвали гідротермальне поле "Загублене місто", де мешкає дуже багато різноманітних живих істот. Гідротермальні джерела, розкидані на площі 500 кв. м, є найдовготривалішим гідротермальним середовищем проживання для різних живих істот з усіх відомих подібних структур в океанах Землі. Нічого подібного більше немає на планеті, пише ScienceAlert.

"Загублене місто" вперше вчені виявили 23 роки тому і зараз тривають дослідження цієї місцевості, де можна зустріти найрізноманітніші організми, хоча тут немає кисню.

Вчені вважають, що протягом приблизно 120 тисяч років з мантії Землі відбувалися викиди метану, водню та інших газів, які вступали в реакцію з морською водою. У жерлах гідротермальних джерел учені виявили колонії мікроорганізмів, які можуть жити без кисню, а їжею для них слугують вуглеводні. Хоча гази досі вириваються з гідротермальних джерел з температурою близько 40 градусів Цельсія, у "Загубленому місті" також мешкають і ракоподібні, а також можна зустріти, хоча й рідко, деяких інших більших морських істот.

На захід від Серединно-Атлантичного хребта розташована особлива місцевість, що складається з високих "веж", де вирує життя Фото: ScienceAlert

Хоча це середовище проживання вважається дуже екстремальним, все ж вчені виявили, що життя тут процвітає. Можливо, подібні гідротермальні поля є і в інших місцях атлантичного океану, а може і в інших океанах планети, але "Загублене місто" поки що єдина така місцина з вируючим життям, яку вдалося знайти.

Хоча це середовище проживання вважається дуже екстремальним, все ж вчені виявили, що життя тут процвітає Фото: ScienceAlert

Наразі вважається, що вуглеводні тут з'явилися не завдяки вуглекислому газу з атмосфери Землі чи сонячному світлу, а завдяки хімічним реакціям на дні океану. Вуглеводні є одним із компонентів, необхідних для появи життя, тому деякі вчені вважають, що життя на нашій планеті зародилося саме в гідротермальних джерелах.

Тому таке мікробне життя може існувати, наприклад, на супутнику Сатурна Енцеладі та супутнику Юпітера Європі, саме в гідротермальних джерелах на дні океанів. Вважається, що під крижаною поверхнею цих супутників існують величезні океани з рідкої води.

Екосистема "Загубленого міста" не залежить від тепла магми, як наприклад, у вулканічних підводних джерелах. Останні створюють здебільшого мінерали, багаті на залізо і сірку, а джерела "Загубленого міста" продукують у 100 разів більше водню і метану. При цьому місцеві гідротермальні джерела набагато більші за розміром і проявляють свою активність більш тривалий період часу.

Як уже писав Фокус, щось намагається прорватися в цей світ і вчені записали примхливий рокіт надр Ісландії.

Щодо Енцелада, то, як уже писав Фокус, учені припускають, що на цьому супутнику Сатурна є всі потрібні для появи життя складові.