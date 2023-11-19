Небезпечний сигнал. Учені пояснили, чому собаки ганяються за своїм хвостом і кусають його

Цуценята, а також молоді собаки, часто ганяються за своїми хвостами і навіть кусають цю частину тіла. Експерти вважають, що це може бути ознакою хвороби.

Власники собак часто стають свідками незвичайної поведінки своїх собак, особливо, якщо це цуценята або молоді домашні тварини. Собаки можуть довго кружляти в спробі дістати свій хвіст зубами, щоб потім його вкусити. Але чому домашні улюбленці це роблять? Експерти вважають, що це іноді може бути дуже тривожним сигналом, пише Live Science.

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За словами Рассела Хартштейна, консультанта з поведінки собак із Лос-Анджелеса (США), є кілька причин такої незвичайної поведінки собак, особливо цуценят або молодих домашніх тварин.

Молоді собаки, які ганяються за своїм хвостом, а потім кусають його, можуть робити це просто заради розваги, адже їм нудно. З іншого боку, цуценята можуть ще повністю не усвідомлювати той факт, що їхній хвіст є невід'ємною частиною тіла, а тому сприймають його як щось чужорідне.

Також, за словами Хартштейна, собаки можуть ганятися за своїм хвостом і кусати його для того, щоб привернути увагу свого господаря. Можна ніяк не реагувати на це або ж навпаки сприймати цей факт з посмішкою. Після цього тварина має перестати це робити. Якщо ж собаку сварити за таку поведінку, то він може навпаки робити це ще частіше.

Молоді собаки, які ганяються за своїм хвостом, а потім кусають його можуть робити це просто заради розваги, адже їм нудно Фото: Live Science

За словами експертів, у цьому випадку, щоб у собак не виникало бажання "полювати" за своїм хвостом, потрібно просто більше приділяти їм уваги, гратися з тваринами і частіше виводити на прогулянку.

За словами Ганнеса Лохі з Гельсінського університету (Фінляндія), деякі породи собак частіше, ніж інші ганяються за своїм хвостом. Наприклад, як показують спостереження, така поведінка особливо характерна для молодих бультер'єрів і німецьких вівчарок.

Але є й інші, більш тривожні причини, через які собаки намагаються зловити і вкусити свій хвіст. Вони пов'язані з проблемами зі здоров'ям домашніх тварин.

Наприклад, собаки можуть отримати травму хвоста, вони можуть у такий спосіб боротися з блохами, і така поведінка може бути пов'язана з появою свербежу через кишкових паразитів. Собака може почати кусати або облизувати свій хвіст через харчову алергію. Експерти вважають, що якщо подібна поведінка нехарактерна для вашого собаки і виникла раптово, то варто перевірити стан здоров'я тварини у ветеринара.

Є й інші, більш тривожні причини, через які собаки намагаються зловити і вкусити свій хвіст. Вони пов'язані з проблемами зі здоров'ям домашніх тварин. Фото: Live Science

За словами Лохі, "полювання" за хвостом у собак може бути також ознакою наявності неврологічних хвороб, наприклад, собачої версії обсесивно-компульсивного розладу.

Як показало одне з досліджень, яке проводили Лохі та його колеги, собаки починають гонитву за своїм хвостом у віці від 3 до 6 місяців. При цьому, деякі собаки демонстрували ознаки існування у них нав'язливих дій, що вказувало на неврологічний розлад.

При цьому, як показало дослідження, якщо собакам давали необхідні їм харчові добавки з вітамінами і мінералами, то багато хто з них менше ганявся за своїм хвостом.

За словами Лохі, самки собак, яких стерилізували, менше "полюють" за своїми хвостами і це вказує на те, що гормони яєчників можуть стимулювати цей процес.

Експерти вважають, що, якщо ваш собака не має проблем зі здоров'ям, але ганяється за своїм хвостом і кусає його, потрібно більше приділяти часу домашній тварині та займати її час чимось корисним. Потрібно зробити все необхідне, щоб собака був задоволений своїм життям і "проблема c хвостом" зникне.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що собакотерапія ефективна і для чоловіків. Під час дослідження вчені з'ясували, що економічно ефективний і, прямо кажучи, милий метод зняття стресу у вигляді терапії з твариною однаково ефективно діє на всіх, незалежно від статі.