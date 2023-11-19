Деякі планети в Чумацькому Шляху зменшуються в розмірах: що буде із Землею

Учені виявили ймовірну причину того, чому в нашій галактиці не вдається виявити планет певного розміру.

Астрономи дійшли висновку, що атмосфери деяких планет у Чумацькому Шляху зникають не за рахунок впливу випромінювання їхніх зірок. Цей вплив, який призводить до зменшення розміру планет, має внутрішнє джерело, згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astronomical Journal, пише Space.

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За словами авторів дослідження, щодня в космос відлітає приблизно 90 тонн повітря з атмосфери Землі через те, що наша планета нагрівається випромінюванням Сонця. Але така швидкість втрати атмосфери говорить про те, що Земля зменшиться значно в розмірах і втратить повністю весь захисний шар приблизно через 15 трлн років. Тобто поки що переживати з цього приводу не варто.

Але нове дослідження показало, що в деяких планет, які трохи більші за Землю (так звані суперземлі) і менші за Нептун (так звані субнептуни), атмосфера зникає не за рахунок випромінювання Сонця. Тобто ці планети стають меншими внаслідок внутрішнього тепла. Цей процес називається втрата маси за рахунок енергії ядра.

За словами авторів дослідження, щодня в космос відлітає приблизно 90 тонн повітря з атмосфери Землі через те, що наша планета нагрівається випромінюванням Сонця. Але така швидкість втрати атмосфери говорить про те, що Земля зменшиться значно в розмірах і втратить повністю весь захисний шар приблизно через 15 трлн років Фото: phys.org

Таким чином учені тепер можуть пояснити, чому в нашій галактиці виявлено дуже мало планет, які в 1,5 — 2 рази більші за Землю. Автори дослідження вважають, що випромінювання внутрішнього тепла з гарячого ядра таких планет впливає на атмосферу знизу і провокує те, що гази відлітають у космос у великій кількості.

учені тепер можуть пояснити, чому в нашій галактиці виявлено дуже мало планет, які в 1,5 — 2 рази більші за Землю Фото: NASA

Вчені кажуть, що альтернативна теорія, яка пояснює зменшення розмірів планет, говорить про те, що вони схильні до дуже сильного випромінювання Сонця. Через це атмосфери випаровуються. Але це не вирішує давню загадку, оскільки такий процес може відбуватися протягом перших 100 млн років після появи планети.

Тепер же астрономи вивчили старіші планети і вважають, що саме їхня теорія є розгадкою того, чому планети зменшуються.

Вчені проаналізували дані, зібрані космічним телескопом Кеплер. Зокрема, вони досліджували зірки у двох скупченнях, біля яких було виявлено субнептуни. І цим зіркам, як і їхнім планетам, приблизно 600 — 800 млн років.

З огляду на те, що планети мають свої атмосфери, значить ніякого випаровування не відбувалося, враховуючи їхній вік. Але навколо зірок, які були старші за 800 млн років, було виявлено тільки 25% субнептунів. Астрономи припускають, що такі старі планети втрачають свою масу за рахунок впливу теплової енергії ядра.

Як уже писав Фокус, на "задньому дворі" у Землі знайдено її двійника. Ця планета розташована всього в 22 світлових роках від нас. Дослідники кажуть, що розмір відкритої екзопланети майже ідеально відповідає земному.

Також Фокус писав про те, що під час падіння китайської ракети на Місяць разом з нею на супутнику Землі розбилося щось ще. Дослідники вважають, що на борту ракети-носія місії "Чан'е-5Т1" перебував якийсь невідомий об'єкт.