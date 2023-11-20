До побачення, Червона планета. Марс зник із нічного неба: чи з'явиться він знову

Марс тепер ховається за Сонцем, але переживати з цього приводу не варто.

Червона планета перестала бути видимою із Землі в суботу, 18 листопада, і тепер ховається за Сонцем. Протягом двох тижнів Марс перебуватиме в такому положенні, а потім знову стане видимим з нашої планети. Ця подія відбувається раз на 2 роки і називається з 'єднанням Марса і Сонця, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Марс зник з нічного неба, але насправді в цьому немає нічого незвичайного. Подібна зміна положення Червоної планети відбувається приблизно раз на 2 роки, коли Марс переміщається на протилежний бік від Сонця з точки зору Землі. Тобто в цьому випадку дві планети розділяє найбільша відстань, і вони знаходяться по різні боки від нашої зірки.

За даними NASA, протягом найближчих двох тижнів Марс буде відокремлений від Сонця трохи менше ніж на один градус, коли він наблизиться до зірки, і планет стане невидимою із Землі. Але потім Червона планета поступово повертатиметься у своє початкове положення на небосхилі.

Марс зник з нічного неба, але насправді в цьому немає нічого незвичайного. Подібна зміна положення Червоної планети відбувається приблизно раз на 2 роки, коли Марс переміщається на протилежний бік від Сонця з точки зору Землі Фото: NASA

Під час з'єднання Марса із Сонцем Земля і Червона планета перебуватимуть на відстані приблизно 376 млн км одна від одної. Зазвичай середня відстань між нашими планетами становить 225 млн км. Тобто протягом найближчих тижнів відстань до Марса буде майже в 2,5 раза перевищувати відстань від Землі до Сонця.

З'єднання Марса і Сонця впливає на те, як вчені з NASA можуть підтримувати зв'язок зі своїми апаратами на поверхні Червоної планети і на її орбіті. У NASA заявили, що поки що припинили спілкування зі своїми марсіанськими місіями і не надсилають їм команд, а також не отримують даних, зібраних під час досліджень.

Це пов'язано з тим, що апарати на поверхні Марса і на орбіті планети можуть отримати викривлені сигнали із Землі, а вчені можуть отримати неправильні дані з Марса. Ці сигнали між нашою планетою і Марсом спотворює гарячий іонізований газ, який вилітає з корони Сонця, тобто самої зовнішньої частини атмосфери зірки. Саме під час з'єднання Червоної планети і Сонця радіосигнали спотворюються дуже сильно.

Під час з'єднання Марса із Сонцем Земля і Червона планета перебуватимуть на відстані приблизно 376 млн км одна від одної. Зазвичай середня відстань між нашими планетами становить 225 млн км. Тобто протягом найближчих тижнів відстань до Марса буде майже в 2,5 раза перевищувати відстань від Землі до Сонця Фото: Forbes

У NASA заявили, що відновлять зв'язок зі своїми місіями на Марсі вже 25 листопада, коли радіосигнали проходитимуть краще між Червоною планетою і Землею. Але марсоходи на поверхні Червоної планети, а також орбітальні апарати не відпочиватимуть у цей час, а продовжать свою роботу, хоча й без спілкування із Землею. Вони збиратимуть цінні дані, які надішлють, коли зв'язок із науковцями відновиться.

Учені з NASA заявили, що технічний стан усіх апаратів буде перевірено після відновлення зв'язку.

За допомогою найпотужнішої ракети у світі Starship Ілон Маск планує колонізувати Марс. Але, щоб наблизиться до цієї мети ракетна система Starship повинна продемонструвати свою працездатність. Як уже писав Фокус, другий випробувальний політ у космос мегаракети Starship завершився провалом. Хоча в компанії SpaceX, яка належить Маску, вважають, що це випробування пройшло краще, ніж попереднє. Нагадуємо, обидві частини ракети вибухнули під час польоту в космос.

Також Фокус писав про те, що вчені створили на Міжнародній космічній станції екзотичний п'ятий агрегатний стан речовини. Вчені створили особливий квантовий газ в умовах мікрогравітації.