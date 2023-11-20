Ті, що крадуться в тіні. В Австралії відкрили неймовірну кількість нових видів павуків, що "тікають у ночі"

Дослідники підозрювали, що тут мешкає безліч видів, раніше невідомих науці, проте уявити не могли, що їх буде настільки багато.

Павуки належать до сімейства Miturgidae і віддають перевагу як місцям проживання найрізноманітнішим посушливим місцям, зокрема пустелям, евкаліптовим лісам і прибережним пусткам, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда вчених з Музею Квінсленду, очолювана арахнологом Робертом Рейвеном, зосередилися на пошуку нових видів, ще невідомих науці. У результаті їм з колегами вдалося виявити близько півсотні нових видів павуків, які зустрічаються по всій Австралії.

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Дослідження показали, що розмір тіла більшості з 47 виявлених нових видів не перевищує 10 міліметрів. Усі ці нові види виявилися нічними істотами — вчені виявили, що павуки надзвичайно швидко рухаються вночі.

За словами керівника дослідження Роберта Рейвена, вони з колегами зовсім не були здивовані відкриттю нових видів, проте їхня кількість насправді поставила вчених у глухий кут. Один із видів був названий авторами дослідження на честь колишнього рейнджера Totally Wild Стейсі Томсон — павукоподібні отримали назву Miturgopelma rangerstaceyae.

Зазначимо, що Стейсі Томсон раніше працювала разом із Робертом Рейвеном, а тому зізналася, що їй надзвичайно приємно, що новий вид павуків був названий на честь неї. Іншими щасливчиками, на честь яких було названо нові види, стали: німецький науковець, дослідник і арахнолог Барбара Бер — Miturgopelma baehrae, а також фотографиня і любителька павуків Кейтлін Хендерсон — Miturgopelma caitlinae.

За словами директора мережі музеїв Квінсленду Джима Томпсона, ця робота виявилася надзвичайно важливою, оскільки нерідко деякі зразки можуть ставати частиною колекції, хоча формально все ще залишаються невідомими науці. Тепер перелік видів павуків в Австралії розширився на неймовірні півсотні.

До речі, раніше Фокус писав про те, чому у павуків 8 ніг: дослідники вважають, що будовою свого тіла ці істоти зобов'язані предкам, які вельми дивним чином навчилися використовувати свої придатки.

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