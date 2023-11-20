Реальний "Секс і місто": професор психології поділив усіх одинаків на 4 групи

Науковець вважає, що культовий серіал насправді показує чотири основні типи самотніх людей, до яких кожен із нас коли-небудь належав або належить.

Серіал "Секс і місто", що розповідає про життя чотирьох абсолютно різних подруг Керрі, Саманти, Шарлотти й Міранди, став культовим. І тепер учений вважає, що його не варто використовувати як посібник із побачень, проте персонажі насправді показують чотири різні категорії одинаків, причому кожен із нас належить до однієї з них, пише Daily Mail.

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За словами професора психології з Університету в Колорадо Пітера МакГроу, знакові сигнали з популярного серіалу відповідають одній із чотирьох категорій:

"Коли-небудь";

"Може бути";

"Нізащо";

"Новий шлях".

"Коли-небудь"

За словами МакГроу, ця категорія є найпоширенішим типом самотньої людини. До цього типу належать ті, хто вірить, що одного разу, незважаючи ні на що, знайде свою людину. Яскравими представниками "Колись" є Шарлотта Йорк із "Сексу у великому місті та Бріджит Джонс" із "Щоденника Бріджит Джонс".

Науковець зазначає, що люди в цій категорії часто прагнуть ідеальних традиційних стосунків, що ґрунтуються на цінностях суспільства, не витрачаючи час на тих, але не підходить під їхні критерії. МакГроу також зазначає, що стосунки цього типу людей, як правило, є довгостроковими та моногамними: вони закриті для сексуальних і романтичних починань, але не гарантують сексу або романтики.

Крім того, такий тип стосунків передбачає певне "злиття": партнери живуть разом і розділяють ключові аспекти свого життя, зокрема друзів і фінанси, внаслідок чого "я" стає "ми".

"Може бути"

До цієї категорії належать люди, які не чекають на відповідну людину, проте вони відкриті для взаємин і нових стосунків і, ймовірно, навіть дуже цього бажають. За словами МакГроу, яскравим прикладом цього типу є Керрі та Міранда із "Сексу у великому місті".

Науковець зазначає, що категорії "Колись" і "Може бути" надзвичайно схожі, проте відрізняються ставленням: обидва вони не можуть прожити одне й те саме життя і врешті-решт залишитися одинаками. Різниця лише в тому, як вони до цього ставитимуться: "я спробував, не вийшло, але я люблю життя" чи "я спробував, не вийшло, як жахливо".

МакГроу вважає, що цей тип людей цілком може опинитися у відданих моногамних стосунках, проте з меншою ймовірністю стане відкладати для цього життєві цілі. Наприклад, представники цього типу не стануть відкладати довгоочікувану поїздку тільки тому, що все ще чекають на ту саму людину.

Статистика показує, що останніми роками люди дедалі частіше відкладають створення сім'ї на пізніший термін. Наприклад, у період з 1860 по 1940 роки середній вік вступу в шлюб жінок у Великій Британії становив від 23 до 24 років. Сьогодні середній вік становить майже близько 30 років.

"Ні за що"

За словами МакГроу, це величезна група людей, які наразі не зацікавлені ні в побаченнях, ні в стосунках. Фактично це означає, що ці люди самотні зараз, а можливо й назавжди.

За словами вченого-біхевіориста Белли де Пауло, цю групу людей можна класифікувати як "самотніх у душі": простими словами, вони щасливі, тому що самотні, а не всупереч цьому. МакГроу зазначає, що складно підібрати кіноперсонажа, який би характеризував цей тип людей, але, ймовірно, Джефф Бріджес із "Великого Лебовскі" може підійти на цю роль.

Ця категорія людей не зацікавлена в побаченнях чи стосунках, проте веде активне громадське життя, цікавляться своїми хобі або зосереджені на інших речах. Фактично ці люди проживають своє найкраще життя, не вступаючи в романтичні стосунки.

Водночас професор зазначає, що деякі люди можуть належати до цієї категорії лише в деякі періоди свого життя, але не в інші.

"Новий шлях"

За словами МакГроу, це самостійна маленька група, проте сьогодні вона також видається такою, що найшвидше зростає. Як правило, до цієї категорії відносяться люди, які хочуть стосунків, сексу або романтики, проте порушують правила "ескалатора стосунків". У результаті чого не можуть досягти таких стосунків, яких шукають.

За словами МакГроу, яскравим прикладом цієї категорії є Саманта в "Сексі у великому місті". По суті, представники цієї групи не хочуть дітей, не хочуть жити з партнером, не хочуть кидати все заради іншої людини, щоб не розчарувати її. У результаті їхні традиційні стосунки не складаються, а зрештою вони думають, що щось не так.

МакГроу каже, що такі самотні люди можуть бути щасливішими в поліаморних або іншим чином нетрадиційних стосунках, ніж у довгострокових моногамних стосунках. Сюди також можуть належати етично не моногамні відкриті стосунки, друзі з привілеями або стосунки між давніми платонічними партнерами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали те, що може згубити стосунки ще на етапі знайомства.

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