Занадто розслабилися. Названо 14 "смертельних пасток", здатних стерти людей з лиця Землі

У новому дослідженні вчені розглянули кілька найімовірніших сценаріїв, за допомогою яких людство могло б довести себе до вимирання.

Якщо поглянути на світ крізь призму технологічного і медичного прогресу, легко дивитися з оптимізмом у майбутнє: вчені раз у раз шукають способи уповільнити біологічне старіння людини або знайти рецепт вічної молодості, готують місії, щоб колонізувати Марс, і намагаються знайти життя на інших планетах. Однак копнувши трохи глибше, стає ясно, що успіх людства як виду, на жаль, зовсім не гарантований, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда зі Стокгольмського університету у Швеції виявила 14 "еволюційних пасток", у які все ще може потрапити людство. Причому будь-який із цих сценаріїв врешті-решт призведе до повного знищення людей як виду.

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Дослідники вважають, що основна проблема полягає в тому, що люди надто добре й упевнено почуваються на Землі: простими словами, наше домінування й успіх призводять до небезпечних наслідків. Однак наразі Земля переживає так звану полікризу. Тобто, загрози буквально чатують на кожному кроці: від кліматичних змін, нестерпних хвиль тепла та екстремальних явищ до глобальних пандемій, що мільйонами знищують людей. Усе це рано чи пізно загрожує покласти край епосі антропоцену.

За словами співавтора дослідження, антрополога Пітера Сегаарда Йоргенсена зі Стокгольмського університету, людство як вид є вельми винахідливим: ми здатні впроваджувати інновації та адаптуватися до багатьох обставин, а також здатні співпрацювати в напрочуд великих масштабах. Однак усі ці дії мають ненавмисні наслідки.

Загалом учені виявили 14 можливих тупиків розвитку людства. При цьому 5 із них позначені як глобальні:

спрощення; зростання заради зростання (безперервне прагнення до зростання); перевищення (використання великої кількості ресурсів); поділ (міжнародні конфлікти); зараження (інфекційні захворювання).

Наступні п'ять вчені назвали "технологічними пастками":

прив'язка до інфраструктури (наприклад, викопного палива); хімічне забруднення; екзистенційні технології (наприклад, ядерна зброя); технологічна автономія (штучний інтелект); дезінформація.

Чотири, що залишилися, вчені назвали "структурними пастками":

короткостроковість; надмірне споживання; біосферна роз'єднаність; втрата місцевого соціального капіталу.

Результати дослідження також свідчать про те, що 12 і цих "пасток" для людства сьогодні перебувають у просунутій стадії. Фактично лише технологічна автономія та втрата місцевого соціального капіталу ще не перейшли межу, щоб стати серйозною загрозою. Ще більш страшним виглядає те, що всі ці еволюційні глухі кути, по суті, мають тенденцію посилювати один одного, а тому цілком імовірно, що людство потрапить в одну з цих пасток.

За словами Йоргенсена, еволюційні пастки — широко відома концепція у тваринному світі. Наприклад, подібно до того, як багатьох комах приваблює світло, людство ризикує відреагувати на нові явища схожим способом.

Утім, попри те, що результати дослідження малюють вельми похмуре майбутнє для людства, вчені впевнені, що не варто втрачати оптимізму. Люди, можливо, справді деструктивні як вид, але ми також креативні, винахідливі та готові до співпраці, а тому надія на порятунок усе ще є.

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