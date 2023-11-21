Новий супутник Землі. Сумка з інструментами, загублена астронавтами МКС, яскраво сяє в космосі (фото)

Знімок сумки з інструментами, що летить на навколоземній орбіті, зробив засновник проєкту Virtual Telescope.

На початку листопада два астронавти МКС виконували ремонтні роботи у відкритому космосі, коли абсолютно випадково загубили сумку з набором інструментів. Можна подумати, що такий маленький предмет складно виявити в космосі, але засновник проєкту Virtual Telescope, астроном Джанлука Масі, зробив унікальний знімок цього об'єкта, пише IFLScience.

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За словами Масі, зображення сумки з інструментами, що летить у космосі, являє собою одноразову двосекундну експозицію, і цей знімок вдалося отримати за допомогою роботизованої установки ARTEC250+Paramount ME+C3Pro61000EC.

За допомогою телескопа астроном стежив за дуже швидким переміщенням об'єкта на низькій навколоземній орбіті. Ця сумка має вигляд крапки, що світиться, в центрі зображення і різко виділяється на тлі зірок, які видно у вигляді довгих смуг, що світяться, на задньому плані.

За допомогою телескопа астроном стежив за дуже швидким переміщенням об'єкта на низькій навколоземній орбіті. Ця сумка має вигляд крапки, що світиться, в центрі зображення і різко виділяється на тлі зірок, які видно у вигляді довгих смуг, що світяться, на задньому плані Фото: мини-луна

Попри те, що сумка з інструментами має невеликий розмір, все ж вона відбиває сонячне світло, а тому її можна помітити в космосі за допомогою спеціального обладнання. Цей об'єкт все ще можна побачити в нічному небі за допомогою бінокля, якщо спостерігати за траєкторією руху МКС. Але потрібно, щоб було темне і ясне небо. Детальніше про це Фокус уже писав.

Нагадуємо, що сумку з інструментами загубили під час місії у відкритому космосі астронавти NASA Жасмін Могбелі та Лорал О'Хара. Вони проводили ремонт сонячних батарей орбітальної станції. Коли астронавти загубили набір інструментів, то вони вже практично закінчили ремонт і їм пощастило, що інструменти вже не були потрібні.

1 листопада двоє астронавтів NASA Жасмін Могбелі та Лорал О'Хара вийшли у відкритий космос для проведення обслуговування і ремонту МКС і загубили сумку з інструментами Фото: NASA

Фахівці NASA змогли провести аналіз траєкторії польоту поки що тимчасового супутника Землі і визначили, що ризик зіткнення об'єкта з МКС мінімальний. У NASA вирішили, що і станція, і її екіпаж перебувають у безпеці. Річ у тім, що навіть такий маленький об'єкт, як сумка з інструментами, що летить із величезною швидкістю, може завдати істотної шкоди МКС у разі зіткнення.

Після того, як сумка з інструментами полетіла в космос, вона поступово віддалялася від МКС, оскільки швидко втрачала висоту. Турбуватися про те, що вона може впасти комусь на голову, не варто. У NASA кажуть, що цей об'єкт буде поступово знижуватися під час руху на низькій навколоземній орбіті протягом ще кількох місяців, поки не згорить в атмосфері Землі.

Так виглядає загублена сумка з інструментами з борту МКС Фото: NASA

Як уже писав Фокус, Ілон Маск розповів, коли мегаракета Starship від SpaceX знову полетить у космос після чергової катастрофи. Поки невідомо, чи отримає компанія SpaceX дозвіл на запуск до озвученого Маском терміну, але власник компанії вважає, що вже наприкінці грудня може відбутися третій випробувальний політ найпотужнішої ракети у світі.

Також Фокус писав про те, що Земля отримала повідомлення за допомогою лазерного променя, який пролетів 16 млн км у космосі. Вчені продовжують тестувати і налаштовувати передову систему лазерного космічного зв'язку.