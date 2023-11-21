З димоходами й температурою 288°C: в океані заховане "місто", знайти яке допомогли краби (відео)

Науковці близько 20 років марно намагалися знайти це дивовижне місце, поки врешті-решт не вирішили простежити за кількома крабами.

Десятиліттями вчені раз у раз сперечалися про існування гідротермального жерла біля західних Галапагоських островів, проте за 20 років так і не змогли знайти його. На щастя, для науки дослідники прослідкували за кількома крабами та змогли поставити крапку в цій суперечці — тут дійсно існує ціле дивовижне "місто", пише IFLScience.

Команда з Океанічного інституту Шмідта натрапила на гідротермальні джерела на захід від Галапагоських островів у Тихому океані. Вони являють собою ціле "підводне місто" розміром більше за футбольне поле, що складається з 5 схожих на гейзери димоходів і 3 гарячих джерел.

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Зазначимо, що гідротермальні джерела являють собою тріщини на морському дні, з яких може виходити геотермальна нагріта вода. Вчені виявили, що найвища температура, зафіксована в цьому щойно відкритому родовищі, становить 288°C.

Велике скупчення гігантських трубчастих черв'яків довело, що дослідники перебували в новому гідротермальному жерловому полі Фото: Schmidt Ocean Institute

За словами співавтора дослідження, доктора Роксани Бейнарт, для цього відкриття знадобилося кілька хіміків, геологів, біологів, а також кілька галатеїдних крабів, також відомих як присадкуваті омари. Вчені простежили за цими морськими мешканцями й саме таким чином змогли виявити дивовижне нове родовище.

Про існування жерлового поля в цьому районі з'явилися здогадки ще у 2000-х, проте вчені не могли його знайти: рідини тут були прозорі та не виділяли у воду великі хмари, як це роблять чорні курці — в результаті знайти родовище виявилося непростим завданням.

Площа виявленого родовища становить 9 178 квадратних кілометрів, а на його території поряд з гейзерами та гарячими джерелами були також виявлені гігантські трубчасті черв'яки, що процвітають у водах "теплого поля". Вченим знадобилося 30 днів, щоб вивчити знахідку, яку врешті-решт було названо "Слід крабів", на честь ракоподібних, що показали її.

За словами виконавчого директора Інституту океану Шмідта, доктора Вірмані Джйотіка, 75% поверхні морського дна все ще залишається маловивченою та не нанесеною на карту, а тому відкриття таких таємничих і віддалених місць є надзвичайно важливим для науки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили невідомий науці вид гігантських черепах на Галапагоських островах.