ДНК бабуїнів розкрило розташування стародавнього міста, якого немає на жодній карті

Дослідники відшукали загадкове портове місто Пунт, яке згадувалося в давньоєгипетських документах.

Учені вивчили ДНК рештки бабуїнів і з'ясували, що стародавні єгиптяни підтримували торговельні зв'язки із сучасною прибережною Еритреєю, де закуповували мавп для своїх храмів, пише LiveScience.

Річ у тім, що стародавні єгиптяни асоціювали бабуїнів зі своїм богом Бабі — володарем підземного світу, а також божеством Тотом, якого іноді зображували з головою бабуїна. Тварин тримали в неволі та видаляли їм гострі ікла, щоб зробити їх менш небезпечними, бабуїнів також часто муміфікували як підношення до богів.

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"Але бабуїни ніколи не зустрічалися в природі Єгипту. Ходили історії про те, що тварин завозили з Пунта, цієї легендарної, загадкової країни", — каже керівниця нового дослідження ДНК бабуїнів генетикиня з Університету Констанца Гізела Коп.

Попри те, що Пунт згадувався в давньоєгипетських документах, він ніколи не був позначений на картах того часу. В попередньому дослідженні приматолог Дартмутського коледжу Натаніель Доміні використовував генетичний матеріал із зубів бабуїнів, щоб з'ясувати їхній раціон. Він виявив, що тварини були завезені з регіону, що включає сучасні Сомалі, Еритрею та Ефіопію. Бабуїни з цього дослідження датувалися періодом Нового царства Єгипту, між 1550 роком до н.е. й 1070 роком до н.е. Це стало першим переконливим доказом розташування Пунта.

У новому ж дослідженні Копп і її колеги звузили місце пошуку, використавши ДНК. У межах дослідження їм вдалося витягти ДНК з муміфікованого бабуїна, датованого в межах 800 року до н.е. та 540 року до н.е.

Потім вчені порівняли отриману ДНК з генетикою 14 бабуїнів XIX та XX століть, чиє походження було відоме. Копп підкреслює, що ДНК дає конкретніші дані про географічне положення, ніж попередні методи пошуків. Багато досліджуваних бабуїнів були вирощені в неволі в Єгипті, і їхня дієта не могла нічого розповісти про їхню батьківщину. Але ДНК змогло.

Загалом учені спробували отримати ДНК з 10 мумій бабуїнів, але вийшло взяти лише з однієї. Проте він розповів цікаву історію: досліджуваний бабуїн був тісно пов'язаний із популяціями, які живуть на територіях сучасної прибережної Еритреї.

"Місце розташоване неподалік від стародавнього порту Адуліс", — каже Копп.

Існують історичні записи за 300 рік до н.е. та пізніше, де згадується порт Адуліс як місце, куди приїжджали єгипетські торговці в пошуках диких тварин. Отримана ДНК бабуїна відсуває свідчення торгівлі з Адулісом щонайменше на кілька століть.

Дані вказують на те, що Адуліс і Пунт могли бути, по суті, одним і тим же місцем. Ізотопне дослідження 2020 року засвідчило, що стародавні єгиптяни торгували з Пунтом бабуїнами ще в 1550 році до нашої ери. Нове дослідження в поєднанні з історичними записами припускає, що понад 1000 років потому вони все ще робили те саме.

Нагадаємо, вчені припустили, що великого сфінкса могли створити не люди. Щоб перевірити основні теорії, група дослідників вирішила відтворити умови, які існували близько 4500 років тому, коли побудували Сфінкса.