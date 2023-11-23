Індичка проти коліту. Учені з'ясували, що м'ясо птиці знижує частоту захворювання

Нове дослідження виявило, що індичка, а також інші продукти можуть бути корисними для профілактики небезпечного і хворобливого захворювання, без необхідності хірургічного та медикаментозного втручання.

Дослідження, що нещодавно завершилося, дало змогу отримати нові відомості про лікування виразкового коліту, що характеризується запаленням товстої і прямої кишки. Дослідження, проведене в основному на мишах, засвідчило, що дієта з високим вмістом триптофану, який міститься в таких продуктах, як індичка, свинина, горіхи та насіння, може знизити ризик загострень коліту. Цей висновок дає змогу запропонувати нехірургічний, немедикаментозний підхід до лікування захворювання, що потенційно може поліпшити якість життя пацієнтів, пише ScienceDaily.

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Коліт — це запальне захворювання товстої кишки, що характеризується такими симптомами, як біль у животі, спазми, діарея і часто кров у випорожненнях. Він може бути хронічним, проявлятися в різних формах, таких як виразковий коліт, за якого уражається саме слизова оболонка товстої та прямої кишки.

Під час дослідження вивчали роль Т-регуляторних клітин, які пригнічують запалення. Група дослідників виявила, що ці клітини залучаються в товсту кишку рецептором GPR15. Триптофан або його побічні продукти можуть підвищувати вироблення GPR15, посилюючи міграцію Т-регуляторних клітин у запалені ділянки. В експериментах на мишах, яких додатково годували триптофаном, спостерігалося значне збільшення кількості Т-регуляторних клітин у товстій кишці та подальше зменшення симптомів коліту. Цікаво, що цей позитивний ефект зберігався навіть після того, як триптофан на певний час вилучався з раціону.

Дослідження, проведене в Університеті Томаса Джефферсона доктором Сангвоном Кімом і його командою, також показало, що триптофан ефективніший для запобігання загостренням коліту, ніж для його лікування в активній фазі. Іншим важливим відкриттям стала молекула, що переважає в димі сигарет і шашлику, яка також підвищує рівень GPR15. Це відкриття проливає світло на те, чому паління пов'язують із меншою частотою виразкового коліту, хоча триптофан вважається безпечнішою альтернативою.

Майбутні дослідження спрямовані на перевірку цих результатів на людях. На думку доктора Кіма, добавки триптофану, які вважаються безпечними в дозах до 100 міліграмів на день, можуть бути ефективним варіантом лікування коліту. Плануються клінічні випробування для подальшого вивчення цього потенційного шляху лікування.

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