Кошмарні створіння. Вчені вперше зняли гігантських щурів, які розколюють кокоси (фото)

Знадобилося майже 6 років, щоб дослідникам нарешті вдалося зняти цих дивовижних істот, але тепер вони побоюються, що це можуть бути останні фото.

Тривалий час серед мешканців Соломонових островів ходила легенда про велетенських космічних щурів, які живуть серед дерев і здатні величезними зубами розколювати кокоси. Утім, чи існують справді такі гіганти, чи люди помилково приймали інших тварин за величезних щурів, довгий час залишалося загадкою, пише New Atlas.

Усе змінилося 2017 року, коли група вчених із Польового музею в Чикаго під час експедиції виявила єдиний живий екземпляр гігантського щура. Далі вчені провели аналіз ДНК і підтвердили, що виявили абсолютно новий вид. Новий вид був названий гігантськими щурами Вангуну (Uromys vika).

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Дослідники виявили, що ці гігантські щури Вангуну здатні досягати неймовірних 45,7 сантиметра завдовжки та важать близько 1 кілограма, що робить їх утричі-вчетверо більшими за типових чорних або коричневих щурів.

Попри те, що цей новий вид гігантських щурів було виявлено лише кілька років тому, він швидко потрапив до списку під загрозою зникнення, а їхній дім у перехідній зоні Заїра, на жаль, опинився під загрозою. Тривалий час вчені не могли знову зустріти гігантського щура Вангуну через їх надзвичайно малу популяцію, але сьогодні все змінилося.

Фотографія з фотопастки гігантського щура Вангуну, невловимого виду, який ніколи раніше не був зафіксований на фотографіях Фото: Tyrone Lavery

Вчені розставили фотопастки навколо острова Вангуну, де і мешкають гігантські щури. У результаті їм вдалося вперше зняти цих величезних гризунів під час того, як вони розколювали кокоси. За словами провідного автора дослідження, доктора Тайрона Лавері з Мельбурнського університету, гігантські щури з'явилися на 95% фотографій, які вдалося зробити команді.

Команда вивчила фото і визначила, що на них зображені чотири окремі особини. На жаль, учені також припускають, що ці дивовижні фото гігантських щурів можуть виявитися першими й останніми. Всьому виною швидке скорочення популяції та втрата середовища проживання.

За словами Лавері, на зображеннях видно, що гігантські щури Вангуну живуть у незайманих лісах Заїри — ці території є єдиним середовищем існування цього виду, що залишилося. На жаль, раніше уряд дав згоду на вирубку лісів у Заїрі, і якщо вона продовжиться, це може призвести до зникнення цього гігантського виду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються врятувати вид рептилій, що вимирає.