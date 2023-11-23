Струмені чорних дір закидають Землю примарними частинками: давня загадка майже вирішена

Активне поглинання матерії чорними дірами закидає нашу планету такими дивними частинками, як нейтрино.

Блазари, які живлять надмасивні чорні діри в центрах деяких галактик, викидають у космос величезні струмені випромінювання і плазми. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal, ці струмені можуть закидати Землю примарними частинками або нейтрино. Своє прізвисько ці частинки отримали через те, що їх дуже складно виявити, адже вони не мають заряду і у них практично немає маси. Коли ви це читаєте, через ваше тіло щосекунди проходить приблизно 65 млрд нейтрино, пише Space.

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Нейтрино мають велику цінність для вивчення Всесвіту, адже ці частинки здатні проникати крізь будь-які об'єкти в космосі. Але як саме виникають нейтрино досі до кінця не зрозуміло. Нове дослідження припускає, що джерелами цих частинок можуть бути саме блазари.

Блазарами називають різновид квазарів. Останні — це найяскравіші об'єкти у Всесвіті, які являють собою активне галактичне ядро з надмасивною чорною дірою в центрі. Тобто активне поглинання матерії чорною дірою і створює квазари. Але блазари випускають у космос особливі струмені з плазми, які летять з майже швидкістю світла і завжди спрямовані в бік Землі.

Ці струмені складаються з космічних променів, у складі яких перебувають протони й електрони з високою енергією, а також електромагнітного випромінювання, куди входять і гамма-промені дуже високої енергії. Коли космічні промені взаємодіють із частинками світла або фотонами, вважається, що вони створюють потоки нейтрино. Таким чином, учені давно підозрюють, що джерелами нейтрино, які виявлені на Землі, є саме блазари. Нове дослідження показує, що це твердження дійсно може бути правильним.

Блазарами називають різновид квазарів. Останні — це найяскравіші об'єкти у Всесвіті, які являють собою активне галактичне ядро з надмасивною чорною дірою в центрі. Тобто активне поглинання матерії чорною дірою і створює квазари. Але блазари випускають у космос особливі струмені з плазми, які летять з майже швидкістю світла і завжди спрямовані в бік Землі Фото: NASA

Уперше вчені виявили зв'язок між нейтрино і струменями блазарів 6 років тому, коли наземна нейтринна обсерваторія IceCube зафіксувала потік нейтрино, що збігся з появою спалаху гамма-випромінювання в одному з блазарів на відстані 5,7 млрд світлових років від нас. Але реальний зв'язок між характером спалахів блазарів і кількістю нейтрино, що проходять через Землю, залишився загадкою.

Щоб вирішити цю загадку, автори нового дослідження уважно вивчили і цей блазар, і ще понад 100 інших блазарів, які можуть бути джерелами нейтрино. Астрономи все-таки виявили зв'язок між спалахами гамма-випромінювання в блазарах і потоками нейтрино, які проходять через планету. За словами вчених, їхнє дослідження допоможе поліпшити розуміння внеску блазарів у появу нейтрино в космосі.

Як уже писав Фокус, на Сонці утворився великий регіон із сонячних плям, в яких відбуваються потужні спалахи і викиди плазми. Вчені очікують найближчим часом появи на Сонці найпотужніших спалахів, що може недавно позначитися на нашій планеті у вигляді появи геомагнітних бур.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили вуглець у складі дуже давньої і далекої галактики, яка існувала через 350 млн років після Великого вибуху. Цей говорить про те, що її зірки мають у своєму складі цей хімічний елемент. Але, згідно з сучасними теоріями, такі перші зірки складалися майже повністю з водню і гелію, і в них не могло бути вуглецю.