У 15 разів більші за Землю. Плями на Сонці завдадуть удару по планеті: будуть геомагнітні бурі (фото)

На Сонці з'явився найбільший регіон сонячних плям, у яких уже відбуваються виверження. Очікується, що вони будуть ще сильнішими.

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На ближньому до нас боці Сонця за останні дні сформувався величезний регіон із сонячних плям, який складається з 6 окремих груп. За останні кілька днів у цих плямах з'явилися досить потужні спалахи, і вчені очікують, що викиди енергії та плазми в найближчі два тижні можуть завдавати ударів по Землі. Якщо це станеться, то на нашій планеті можуть з'явитися дуже сильні геомагнітні бурі, пише Live Science.

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Найбільший регіон сонячних плям

За словами вчених, які спостерігають за космічною погодою, на Сонці з'явився найбільший регіон із сонячних плям за весь нинішній сонячний цикл. Цей регіон складається з 6 окремих груп, у кожній із яких відбуваються викиди енергії та плазми. У найближчі два тижні вчені очікують на появу найпотужніших спалахів на Сонці — класу Х. Якщо в цей час Земля буде на шляху проходження потоків сонячних частинок, то на нашій планеті найближчим часом можуть виникнути одні з найсильніших геомагнітних бур.

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Кілька днів тому астрономи зафіксували появу на ближньому боці Сонця двох груп сонячних плям під назвою AR3490 й AR3491. Обидві групи настільки величезні, що впливають своїми вибухами на вібрацію всього Сонця.

Після появи цих двох груп сонячних плям астрономи помітили ще 4 групи плям під назвою AR3492, AR3495, AR3496 і AR3497. Таким чином було утворено просто величезний регіон із темних ділянок поверхні нашої зірки, де вже відбуваються спалахи та викиди плазми.

На Сонці з'явився найбільший регіон сонячних плям, у яких уже відбуваються виверження Фото: NASA

Очікуються найпотужніші спалахи на Сонці

Учені оцінили загальний розмір регіону з плямами у 200 тисяч км завширшки, що в 15 разів більше за Землю. За останні кілька днів у цих плямах з'явилося 3 спалахи класу М і 16 спалахів класу С. Це другий і третій за потужністю клас спалахів на Сонці відповідно. Вчені вважають, що в найближчі 14 днів кількість таких спалахів зростатиме, і можуть з'явитися навіть найпотужніші спалахи Х-класу.

Під час цих спалахів можуть відбуватися корональні викиди маси або величезні потоки заряджених частинок, які під час досягнення нашої планети можуть спричинити появу сильних геомагнітних бур. Ці бурі можуть стати причиною вимкнення зв'язку та збоїв у роботі енергосистем.

Також астрономи помітили появу на Сонці величезних петель із плазми, які височіють над сонячними плямами. Найбільші з цих петель, які називаються протуберанцями, мають висоту до 64 тисяч км. Ці петлі можуть у будь-який момент відірватися від Сонця та полетіти в космос.

За словами вчених, поява такого величезного регіону із сонячних плям свідчить про те, що Сонце дуже швидко наближається до піку своєї активності або сонячного максимуму. Такий пік настає щоразу протягом 11-річного сонячного циклу, і деякі вчені вважають, що він настане вже 2024 року. Під час сонячного максимуму кількість плям на Сонці сильно зростає, і вони стають більшими, ніж зазвичай. Це призводить до частіших спалахів і корональних викидів маси. Можуть дуже часто з'являтися найпотужніші сонячні спалахи з тих, що існують. Тому Землю можуть постійно накривати найсильніші геомагнітні бурі, якщо планета опиниться на шляху потоку сонячних частинок.

Як уже писав Фокус, минулого тижня космічні апарати зафіксували на Сонці найсильніший корональний викид маси, який вплинув на магнітне поле зірки. На щастя, цей потік частинок не був спрямований на Землю, а тому планета не відчула негативних наслідків цього виверження.