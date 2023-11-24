В океані виявили пляму нафти завширшки 6 кілометрів: незрозуміло звідки вона взялася (фото)

Дослідники досі намагаються зрозуміти, що стало причиною забруднення води й звідки стався витік сирої нафти.

Днями в Мексиканській затоці виявили величезну пляму сирої нафти. Передбачається, що близько 1,1 мільйона галонів нафти могло вилитися в Мексиканську затоку біля південно-східного узбережжя Луїзіани, коли тут помітили масляний блиск, пише IFLScience.

За даними Берегової охорони США (USCG), спочатку про витік нафти повідомила трубопровідна компанія Third Coast Midstream. Того самого дня проліт над Мексиканською затокою підтвердив наявність масляної плями завширшки від 4,8 до 6,4 кілометра, проте дослідники та місцеві служби досі не можуть зрозуміти, звідки стався витік.

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Того ж дня місцеві служби розпочали очищення океану: для цього були залучені судна-збирачі, автомобілі з дистанційним управлінням і водолази. Попри те, що співробітники Берегової охорони все ще намагаються пом'якшити наслідки розливу нафти, вчені побоюються, як це може вплинути на місцеві водні екосистеми.

Зазначається, що наразі "причину інциденту розслідують", проте співробітники Берегової охорони й дослідники досі так і не змогли знайти причину розливу. Припускають, що витік міг статися з трубопровідної системи компанії Main Pass Oil Gathering, що належить Third Coast Midstream, представники якої та заявили про масляну пляму в океані.

Трубопровід компанії завдовжки понад 100 кілометрів закрили вранці того самого дня, до цього моменту дослідникам і співробітникам Берегової охорони вдалося перевірити приблизно третину довжини трубопроводу, проте місце прориву так і не було знайдено. Початкові розрахунки Берегової охорони США припускають, що в океан могло бути викинуто близько 1,1 мільйона галонів сирої нафти, проте точний обсяг не буде встановлено, поки не буде знайдено джерело витоку.

Мексиканська затока є домівкою для безлічі видів, зокрема тих, що перебувають на межі зникнення, а тому вчені побоюються, що масляна пляма таких розмірів може нашкодити місцевим морським мешканцям. Крім того, ситуація погіршиться, якщо нафта досягне берегової лінії. Однак наразі дослідники та місцева влада не фіксують повідомлень про травми людей або тварин через розлив нафти.

За словами Крістен Монселл із програми океанів Центру біологічного різноманіття, попри те, що повідомлень про постраждалих немає, місцева дика природа майже напевно заплатить жахливу ціну за цей величезний розлив сирої нафти.

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