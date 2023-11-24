Який вигляд має поверхня Венери: єдині знімки, коли-небудь зроблені на цій планеті (фото)

Загалом на поверхні Венери побувало 8 апаратів, але вони не змогли довго працювати в надзвичайно екстремальних умовах.

Розмір, склад і властивості Венери дуже схожі на ті, які має Земля. Та все ж існують значні відмінності між двома близькими планетами Сонячної системи. На Венері немає життя, тут надзвичайно висока температура, а атмосфера планети наповнена токсичними речовинами. Хоча нещодавно на Венері було виявлено кисень, але він відрізняється від того, яким ми дихаємо на Землі. Досі лише 8 спускових апаратів змогли побувати на поверхні Венери і завдяки їм учені мають у своєму розпорядженні унікальні знімки. Ці фотографії є єдиними на сьогоднішній день, які показують, який вигляд має поверхня другої планети від Сонця, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щільна токсична атмосфера Венера створює сильний парниковий ефект, завдяки якому сонячне тепло не йде назад у космос, а тому температура на поверхні планети становить у середньому 464 градуси Цельсія.

Розмір, склад і властивості Венери дуже схожі на ті, які має Земля. Та все ж існують значні відмінності між двома близькими планетами Сонячної системи Фото: NASA/JPL-Caltech

Також на Венері є величезний атмосферний тиск, який у 100 разів вищий за тиск на Землі. У цих умовах дуже складно "вижити" космічним апаратам. І все ж такі апарати були і вони змогли зібрати унікальні дані з поверхні гарячої планети.

Поверхня Венери. Знімок зроблено зондом "Венера-13" Фото: NASA

У період з 1961 по 1984 рік колишній СРСР відправив до Венери 16 космічних апаратів у рамках програми "Венера". Першим апаратом, який успішно увійшов в атмосферу другої планети від Сонця, був "Венера-3", і це сталося 1966 року. А через чотири роки першим апаратом, який зміг здійснити посадку на поверхні планети, став "Венера-7".

Зображення поверхні Венери, зроблені зондами "Венера-9" і "Венера-10" 1975 року Фото: NASA

Загалом на поверхні Венери побували 8 посадкових апаратів, але жоден із них не зміг довго витримати умови довкілля і пропрацювали ці зонди не більш ніж 2 години. Найдовше зміг працювати апарат "Венера-12", який "прожив" 110 хвилин.

Зображення поверхні Венери, отримані апаратом "Венера-13" 1982 року. Частину зонда можна побачити в нижній частині зображень Фото: Роскосмос

Завдяки апаратам програми "Венера" на сьогоднішній день вчені мають єдині знімки поверхні Венери, а також аудіодані, записані тут. Зокрема, знімки робили апарати "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" і "Венера-14", а звук записали тільки два останні зонди.

Зокрема, знімки робили апарати "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" і "Венера-14", а звук записали тільки два останні зонди

Останнім часом вчені опрацювали деякі з цих знімків за допомогою сучасних технологій, унаслідок чого було отримано досить цікаві зображення Венери.

На цих фотографіях видно золотисту чужу планету. Такий колір є результатом сонячного світла, яке проникає крізь хмари на Венері та освітлює її поверхню. При цьому камені на поверхні планети мають темно-сірий відтінок.

Зображення поверхні Венери, отримане апаратом "Венера-14" у 1982 році та оброблене за допомогою сучасних технологій Фото: NASA

Зображення поверхні Венери, отримане апаратом "Венера-14" у 1982 році та оброблене за допомогою сучасних технологій Фото: NASA

Зображення поверхні Венери, отримане апаратом "Венера-14" у 1982 році та оброблене за допомогою сучасних технологій Фото: NASA

Через те, що Венера так схожа на Землю, вчені зараз хочуть вивчити її ретельніше. Такі дослідження допоможуть зрозуміти, чому дві планети пішли різними еволюційними шляхами в далекому минулому, коли Земля стала придатним для життя світом, а Венера — ні.

Як уже писав Фокус, на Венеру наступного року буде запущена перша в історії приватна місія. Цей апарат вивчатиме атмосферу планети, а також шукатиме ознаки потенційного позаземного мікробного життя.

Також Фокус писав про те, що в Землю вдарив загадковий надзвичайно потужний космічний промінь. Вчені не знають, звідки він узявся.