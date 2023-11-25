Таємниця фіолетового диму: вчені розгадали алхімічну загадку гримучого золота, якій 400 років

Алхіміки минулого залишили немало загадок для нас, однією з яких є фіолетовий дим гримучого золота. Тільки після 400 років пошуків вчені змогли знайти причину такого незвичного забарвлення.

Гримуче золото — це вибухова речовина, яка століттями інтригувала всіх — від академіків минулого до сучасних вчених. Але тільки зараз, після 400 років наукового прогресу, ми нарешті розгадали таємницю фіолетового диму, який речовина виробляє під час детонації, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Назва речовини (fulminating gold) походить від "fulminate", що означає вибух. Перша згадка про цю речовину датується 1585 роком, у книзі німецького алхіміка Зебальда Шварцера. Ця речовина, що складається з хлору, золота та аміаку виділяється тим, що в разі детонації утворюється фіолетовий дим. Попри те, що вчені століттями намагаються зрозуміти його хімічний склад, походження цього фіолетового диму залишається загадкою.

Нещодавнє дослідження вчених з Бристольського університету проливає світло на цю таємницю. Згідно з дослідженням, незвичайне забарвлення диму дійсно може бути пов'язане з наночастинками золота. Це може здатися дивним, що золото може зробити щось фіолетовим, але є суттєві непрямі докази, що підтверджують цю ідею. Автори вказують на те, що гримуче золото використовувалося для покриття предметів фіолетовою патиною, подібно до того, як розчини наночастинок золота створюють фіолетові або червоні шари на підкладках.

Досі ця гіпотеза була лише припущенням. Однак бристольська команда під керівництвом професора хімії Саймона Холла та його аспіранта Яна Мауриція Ушко провела експерименти, щоб розв'язати це питання.

Холл пояснив: "Наш експеримент передбачав створення гримучого золота, а потім підрив 5 мг зразків на алюмінієвій фользі шляхом її нагрівання. Ми зафіксували дим за допомогою мідних сіток, а потім проаналізували зразок диму під трансмісійним електронним мікроскопом. Ми виявили, що дим містить сферичні наночастинки золота, підтверджуючи теорію про те, що золото впливало на незвичний колір диму".

Тепер вчені планують дослідити дим, який утворюють фульмінати інших металів, таких як платина, срібло, свинець і навіть ртуть. Потенційні застосування не обмежуються сферою історичної цікавості або химерних хімічних реакцій. Команда бачить практичне застосування у швидкому синтезі металевих наночастинок — цінного активу в таких галузях, як медицина, біоінженерія та нанотехнології.

Професор Холл висловив своє захоплення, заявивши: "Я був радий, що наша команда змогла допомогти відповісти на це питання і поглибити наше розуміння цього матеріалу".

Алхіміки минулого могли б посміхнутися, знаючи, що їхні вибухові суміші є ключем до розвитку сучасної науки.

Раніше Фокус писав, як люди минулого століття передбачили майбутнє.

А також ми розповідали, хто муміфікував померлих першим. Виявляється, найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту.