Унікальний скарб для свого часу: в Польщі виявили понад сотню сілезьких брактеатів (фото)

У Шпротаві польські археологи виявили унікальний скарб, який датується XIV століттям. Дослідники знайшли понад сотню срібних брактеатів — монет, які карбували в Сілезії.

У Шпротаві, Польща, археологи виявили скарб, що налічує приблизно 100-150 сілезьких брактеатів. Розкопки відбувалися на території колишньої бюргерської ділянки — типу міської орендної нерухомості, де будинок стояв на довгій, вузькій ділянці землі з вузьким фасадом вулиці, пише HeritageDaily.

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Під час розкопок дослідники виявили залишки текстильного мішка, в якому знаходилися ці старовинні монети. Під час детальнішого вивчення виявилося, що ці монети, відомі як сілезькі брактеати, викарбувані здебільшого між 1250 і 1300 роками.

Розкопки відбувалися на території колишньої бюргерської ділянки Фото: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Карбовані з одного боку з тонкої пластини на м'якій основі, вони були характерними для Сілезії в середині XIII століття, а на початку XIV століття їх поступово витіснили товстіші монети. Походячи з монетних майстерень Сілезії, їхній обіг був коротким через регулярне вилучення — зазвичай один або два рази на рік — для обміну на нові монети.

Коли люди обмінювали чотири старі монети на три нові, утримувана четверта монета слугувала податком для майстра монетного двору. По суті, це працювало як демередж-система, що перешкоджала накопиченню, оскільки монети з часом втрачали свою цінність.

Радослав Кузьбік, один із залучених експертів, порушує важливе питання: хто, коли і чому сховав ці монети? Поки фахівці працюють над розгадкою цієї таємниці, є припущення, що знахідка могла належати відносно заможній людині — свого роду стародавній дріб'язок.

Ця знахідка вважається однією з найбільш значущих у цьому регіоні. Небагато монет такого типу пережили століття, оскільки їх часто переплавляли для інших цілей.

Розкопки виявили більше, ніж просто мішок з монетами. Є свідчення мосту, датованого XV-XVI століттям, і залишки оригінальних міських стін, збудованих у XIV столітті.

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