Сягає часів архаїчної Греції: біля узбережжя Сицилії археологи виявили кам'яні якорі (фото)

Знайдені на глибині 15 метрів, ці два кам'яні якорі, які, як вважають, походять із пізнього залізного віку, ретельно вивчили за допомогою тривимірного фотограмметричного дослідження.

Під час нещодавніх підводних досліджень біля узбережжя Сіракуз, Сицилія, з глибин археологи зробили неймовірне відкриття. Спільними зусиллями Морського управління Сицилійського регіону та водолазного підрозділу Фінансової гвардії в Мессіні виявлено два кам'яних якорі, що датуються періодом архаїчної Греції, приблизно між 800 та 480 роками до нашої ери, пише Arkeonews.

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Ця знахідка з'явилася завдяки громадянину, який повідомив владі про наявність цих якорів на морському дні Сіракуз. На підставі цього повідомлення розпочали перевірку та дослідження, в результаті яких виявили та задокументовано ці стародавні артефакти.

Знайдені на глибині 15 метрів, ці два кам'яні якорі, які, як вважають, походять із пізнього залізного віку, ретельно вивчили за допомогою тривимірного фотограмметричного дослідження. Примітно те, їх знайшли поруч один з одним на кам'янистому морському дні, змішаному з рослиною посідонія океанічна.

Ці важливі археологічні знахідки планують підняти найближчими днями і згодом виставити в місцевому музеї Фото: Soprintendenza del Mare / Regione Siciliana

Перший якір, з яйцеподібною формою і дистальним отвором, мав риси, характерні для стародавніх гравітаційних якорів. Другий якір, більший із трьома отворами, мав ознаки як гравітаційного, так і гніздового якоря і розмір близько 70 сантиметрів.

Ці важливі археологічні знахідки планують підняти найближчими днями і згодом виставити в місцевому музеї.

"Цей тип заходів, — каже регіональний радник з питань культурної спадщини та сицилійської ідентичності Франческо Паоло Скарпінато, — підтверджує важливість співпраці між державними установами та правоохоронними органами у захисті культурної спадщини. Також велике значення має допомога громадян, яка протягом багатьох років допомогла виявити численні артефакти, з єдиною спільною метою — відновлення і примноження нашої культурної спадщини".

Крім того, водолази з Морського управління та водолазного підрозділу Фінансової гвардії ретельно обстежили велику морську акваторію площею близько 250 квадратних метрів, щоб підтвердити наявність більшої кількості історичних артефактів.

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