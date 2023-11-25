Небесна смерть: учені з'ясували, чи є у людства шанс пережити падіння астероїда

Нове дослідження не просто дослідило можливий шанс на запобігання катастрофі, але також вивчило глобальні наслідки в різних сферах життя, незалежно від кінцевого результату.

У недавньому дослідженні вчені розглянули можливі дипломатичні, геополітичні та економічні наслідки майбутньої астероїдної загрози для Землі. Дослідження виходить за рамки науково-технічних рішень і розглядає правові, міжнародні рамки та багатостороннє співробітництво, пише ScienceAlert.

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Дослідження, проведене під керівництвом дипломата і професора Лаури Джемшон Мак Гаррі, починається з визнання низької ймовірності, але високого ступеня впливу удару астероїда. На відміну від інших стихійних лих, наближення астероїда можна передбачити, що дає змогу підготуватися до нього. Дослідники використовували гіпотетичний сценарій, згідно з яким астероїд діаметром 500 м, що отримав назву 2023 PDC, прямує до Землі з очікуваним зіткненням у жовтні 2036 року. Цей сценарій, який обговорювали на конференції "Планетарна оборона 2023", засвідчив, що у людства є критичний запас часу для вжиття заходів у відповідь.

В аналізі розглядаються соціальні проблеми, пов'язані з такою подією. У ньому порушуються питання організації евакуації, визначення пріоритетів вразливих груп населення, реакції громадських інститутів і фінансової відповідальності. У дослідженні також розглядається можливість застосування ядерних вибухових пристроїв як потенційна відповідь, при цьому наголошується на геополітичних наслідках, враховуючи, що п'ять постійних членів Ради Безпеки ООН є ядерними державами.

У документі наголошується на необхідності комплексної готовності, що включає наукові, громадські та політичні стратегії. Наголошується на важливості глобального співробітництва та ролі різних країн і міжнародних організацій у вирішенні цієї проблеми. На закінчення дослідження підкреслюється важливість постійних і реалістичних зусиль щодо забезпечення готовності до можливих зіткнень з астероїдами.

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