Прибульці на стінах. У кам'яному укритті в Танзанії знайшли моторошні фігури з величезними головами (фото)

Загалом вчені виявили понад півсотні кам'яних притулків, проте лише в кількох із них збереглися малюнки надзвичайно дивних фігур.

Ще 2018 року археологи зробили приголомшливі відкриття в заповіднику Свага-Свага в центральній Танзанії: загалом виявили 52 раніше невідомих кам'яних притулки, розписаних наскельними малюнками, пише Science Alert.

Пізніше команда вивчила кам'яні укриття і виявила, що вивітрювання знищило майже всі малюнки, за винятком кількох. Але ті, яким вдалося зберегтися, вельми спантеличили вчених. Об'єкт зі збереженими малюнками отримав назву Амак'хі 4: команда виявила, що його стіни були ретельно розписані фризом образотворчого мистецтва. Найдивовижнішими здавалися три загадкові антропоморфні фігури з величезними головами, не схожими ні на що.

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На думку співавтора дослідження, археолога Мацея Гжельчика з Ягеллонського університету в Польщі, ці малюнки можуть стати ключем до з'ясування того, ким можуть бути інші подібні тріо фігур, знайдені на інших малюнках.

Наскельні малюнки збереглися лише на одному полотні Фото: Antiquity

Панель об'єкта Амак'хі 4 виявилося надзвичайно важко датувати, проте археологи припускають, що їй щонайменше кілька сотень років. Стіни в кам'яному укритті майже повністю пофарбовані в червоний колір, за винятком п'яти фігур білого кольору. Ґрунтуючись на вивітрюванні пігменту та відсутності домашніх тварин на малюнках, науковці припускають, що вони є доволі давніми та, ймовірно, належать до часу існування товариств мисливців-збирачів у цьому регіоні.

Наскельний малюнок на стінах кам'яного укриття Фото: Antiquity

На малюнках також можна помітити зображення тварин: антилопа гну, канна, буйвол і навіть жираф. Але особливу увагу вчених привернули кілька людиноподібних фігур із надзвичайно великими головами. За словами Гжельчика, найцікавішою виявилася сцена, зосереджена навколо трьох зображень. На цих зображеннях фігури являють собою щось стилізоване з головою буйвола: на малюнку можна помітити провалля в профілі голови буйвола, звідки підіймаються роги, а потім вигинаються назовні, і опущені вуха.

Порівняння наскельних малюнків із зображенням уйвола Фото: Antiquity

Під час дослідження вчені звернулися до культури сандаве, яка походить від предків, що колись населяли цей регіон. Однак їхня культура не містить мотивів людей з головою буйвола або людей, здатних перетворюватися на буйволів. А тому вчені припустили, що малюнки можуть означати щось інше. Водночас за словами археологів, роги буйвола справді відігравали важливу роль у деяких ритуалах народу сандаве.

Не менш цікавим здається те, що малюнки цього тріо також були виявлені в кам'яному укритті в регіоні Кондоа в центральній Танзанії раніше: дві картини на стінах надзвичайно нагадують це тріо.

Порівняння наскельних малюнків у різних кам'яних укриттях Фото: Antiquity

Археологи повторно вивчили малюнки та виявили, що на всіх зображеннях фігури з величезними головами мають однакове розташування і напрямок рук. Однак існують також і відмінності. Наприклад, на стінах об'єкта Амак'хі 4 голови химерних істот ніби повністю залиті кольором, тоді як на малюнках у Кондоа вони зображені смугами. Також учені вважають, що на панелі Амак'хі 4 тріо з величезними головами, ймовірно, відіграє велику роль у тому, що відбувається на малюнку.

Науковці також виявили, що деякі місця наскельних малюнків досі використовуються місцевим народом сандаве для різноманітних ритуалів, а тому вчені сподіваються, що місцеве населення може пролити світло на те, що означають ці загадкові постаті з величезними головами. А поки що археологи продовжують роботу в спробах більш точно датувати знайдені малюнки.

Раніше Фокус писав про те, що серед наскельних малюнків індійських печер вчені виявили природний витвір мистецтва.