Підводний гігант. Біля берегів Гватемали знайдено щось удвічі вище за найвищу будівлю на Землі (фото)

Вчені продовжують складати карту земного морського дна і цього разу їм пощастило відкрити щось дивовижне.

Попри те, що океан покриває понад 70% поверхні Землі, нам все ще відомо вкрай мало про те, що ховається під товщею води. Вчені роками намагаються скласти карту земного морського дна й останнім часом їм дедалі частіше вдається виявити щось дивовижне, пише Daily Mail.

Цього разу команда з Океанічного інституту Шмідта вирушила в шестиденну експедицію біля берегів Гватемали на дослідницькому судні "Фалькор". За допомогою "багатопроменевого ехолота" їм пощастило знайти щось "нове і дивовижне" на глибині 2 400 метрів нижче рівня моря.

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За словами співзасновниці й президентки інституту Венді Шмідт, вони з командою виявили підводну гору заввишки 1600 метрів, що вдвічі вища за найвищу будівлю на Землі — Бурдж-Халіфа. За допомогою новітніх технологій у кожній експедиції команді вдається виявляти все нові й нові об'єкти. Загалом з 2013 року дослідники нанесли на карту 44 мільйони квадратних кілометрів дна океану, попутно виявивши два десятки дивовижних підводних об'єктів.

Висота підводної гори сягає 1600 метрів Фото: Schmidt Ocean Institute

Вимірювання показують, що площа підводної гори сягає неймовірних 14 квадратних кілометрів і вчені вважають, що насправді вона може бути не єдиною. За словами виконавчого директора інституту, доктора Джотіка Вірмані, дотепер підводна гора прихована під хвилями, проте нові технології дають дедалі більше шансів відкривати дедалі нові й нові підводні об'єкти.

Висота підводної гори сягає 1600 метрів Фото: Daily Mail

У своїх дослідженнях вчені прагнуть створити повну карту земного морського дна і вважають, що вона стане фундаментальним елементом для розуміння океану. Відомо, що підводні гори є "гарячими точками" біорізноманіття і домівкою для проживання найрізноманітніших істот: від глибоководних коралів до губок, а також безлічі безхребетних.

Дані інституту, засновані на останніх супутникових даних, також припускають, що океан може приховувати понад 100 000 недосліджених підводних гір заввишки понад 1000 метрів.

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