Новий марсіанський вертоліт NASA проходить випробування у двох різних світах (відео)

Нові вертольоти на Марсі є найважливішими складовими місії з доставки зразків місцевого ґрунту на Землю.

У той час як марсіанський гелікоптер Ingenuity продовжує бити рекорди як за швидкістю польоту, так і за висотою, інженери NASA на Землі працюють над тестуванням лопатей із вуглецевого волокна для марсіанських гелікоптерів наступного покоління. Вчені вперше використають випробування на двох світах для розробки необхідних поліпшень для наступного покоління літальних апаратів на Марсі. Ці гелікоптери будуть кращими, ніж Ingenuity, і відіграватимуть важливу роль у місії Mars Sample Return, у рамках якої зразки марсіанського ґрунту будуть доставлені на Землю на початку 2030-х років, пише IFLScience.

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Нині діючий марсіанський вертоліт Ingenuity продовжує дивувати вчених, адже він може робити більше, ніж планували інженери від самого початку. Починаючи з весни 2021 року гелікоптер уже виконав 66 польотів на Марсі, хоча спочатку планували лише 5 польотів. Під час 25 польоту вертоліт встановив рекорд дальності польоту — 704 метри, під час 62 польоту він встановив рекорд швидкості — 10 м/с, а під час 61 польоту встановив рекорд висоти — 24 метри над поверхнею Марса.

За словами вчених з NASA, за останні 9 місяців вдалося збільшити максимальну швидкість польоту Ingenuity і максимальну висоту, а також швидкість вертикального і горизонтального прискорення і навіть навчилися повільніше приземлятися. Це надає безцінні дані, які зараз використовуються для створення марсіанських вертольотів наступного покоління.

Учені кажуть, що випробування нового марсіанського гелікоптера в буквальному сенсі взяли найкраще з обох світів. На Землі є всі необхідні можливості для тестування нових компонентів вертольота, а на Марсі існують справжні позаземні умови, які неможливо відтворити на Землі.

Нові вертольоти на Марсі є найважливішими складовими місії з доставки зразків місцевого ґрунту на Землю Фото: NASA

Наприклад, це стосується атмосферного тиску і гравітації на Марсі. Перше становить менше 1% земного тиску, а друга — менше 30% земної гравітації. Тому швидкість обертання лопатей Ingenuity становить від 2400 до 2900 обертів на хвилину. На Землі ця швидкість би становила лише 500-600 обертів на хвилину. Хоча марсіанський вертоліт важить 1,8 кг, на Марсі через низьку гравітацію його вага становить 680 грам.

Зараз інженери NASA проводять тести лопатей марсіанського гелікоптера нового покоління, які на 10 см довші, ніж у Ingenuity і мають більш високу міцність. Інша конструкція лопатей дасть змогу створювати більші та потужніші марсіанські вертольоти. Під час чергового тесту вчені змогли розкрутити ці лопаті до 3500 обертів на хвилину, що набагато більше, ніж швидкість обертання лопатей у вертольота Ingenuity. Вчені вважають, що ці лопаті вже можна використовувати в готовій версії марсіанських вертольотів нового покоління.

Ці нові вертольоти використовуватимуть у рамках місії Mars Sample Return, коли зразки місцевого ґрунту, зібрані марсоходом Perseverance, будуть доставлені на Землю на початку наступного десятиліття. Вертольоти повинні будуть зібрати спеціальні ємності з марсіанською породою і доставити їх до посадкового модуля, звідки ті відправляться на маленькій ракеті на орбіту. Там зразки забере космічний апарат і доставить їх на Землю.

Нові марсіанські вертольоти відрізнятимуться за конструкцією від Ingenuity. Вони матимуть комплект із чотирьох коліс, щоб з їхньою допомогою під'їхати до ємності зі зразком на поверхні Марса і забрати її. Наразі марсохід Perseverance зібрав 23 зразки місцевого ґрунту, але має зібрати ще 15.

Як уже писав Фокус, NASA вирішило співпрацювати з компанією Blue Origin, замість компанії SpaceX для реалізації нової місії на Марс.