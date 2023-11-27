Давньогрецькі вази прикрашали гіпсом: археологи зробили нове відкриття (фото)

Дослідники стверджують, що давньогрецькі вази, датовані 450-440 роками до н. е., які використовували в похоронних обрядах еліти, найімовірніше, виготовляли з гіпсу.

Давньогрецькі вази здавна зачаровували істориків та поціновувачів мистецтва. Нещодавно дослідники занурилися в таємницю унікального білого фону, знайденого на деяких з цих ваз, пише GreekReporter.

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Більшість давньогрецьких ваз мали червоний або чорний фон, але ті, які використовували в похоронних ритуалах, вирізнялися своїм неймовірним білим фоном. Ці посудини були важливими елементами вшанування пам'яті елітних членів суспільства в античні часи.

Археометрія — це використання фізичних, хімічних або математичних процедур у вивченні археологічних артефактів, матеріалів або даних. Дослідники використовують такі методи, як радіометричне датування, дистанційне зондування, спектроскопія та математичне моделювання, щоб дійти до своїх висновків.

Аттичні вази з білим ковпаком, виготовлені з гіпсу, використовували в похоронних обрядах для еліти суспільства у Стародавній Греції Фото: Gabriella Chirco/University of Palermo

Дослідження цих незвичайних аттичних ваз підтверджує, що давні греки використовували гіпс, або дигідрат сульфату кальцію, для прикрашання своїх ваз, надаючи їм ефірної риси, яка відрізняє їх від поширеніших ваз з чорним і червоним фоном.

Дивно, але досі було мало відомо про склад білої речовини, яку використовували на цих посудинах. Команда дослідників з Університету Палермо в Італії вдалася до передових методів, таких як рентгенівська флуоресценція (XRF) та інфрачервона спектроскопія повного відбиття Фур'є-трансформації (TR-FTIR), щоб дослідити склад.

Ваза показує наявність мінералів заліза (A), титану (B) і марганцю (C) Фото: Gabriella Chirco/University of Palermo

Їхній аналіз показав, що для створення характерного білого фону на цих стародавніх вазах, найімовірніше, використовували гіпс, речовину, відома як дигідрат сульфату кальцію.

Наприклад, відома ваза із зображенням сцен Афродіти та Персея, демонструє вишукану майстерність, досягнуту шляхом покриття поверхні рідким шаром гіпсу. Пізніше на цій гіпсовій основі намалювали та розфарбували яскраві фігури, які оживили ці сцени.

Ваза з Аттики із зображенням Афродіти та Персея в ультрафіолетовому світлі Фото: University of Palermo

Використовуючи складні методи, такі як рентгенівська візуалізація та TR-FTIR, дослідники визначили наявність кальцію та сірки на білому фоні, що підтверджує використання гіпсу. Крім того, вони виявили підказки про температуру випалу, яку використовували гончарі, оцінюючи її від 700 до 900 градусів за Цельсієм.

Це відкриття проливає світло на художні техніки давньогрецьких майстрів і матеріали, які вони використовували для створення цих візуально приголомшливих та культурно важливих артефактів. Дослідження не лише розкриває таємниці, що стоять за характерним білим фоном, але й показує важливість наукових методів у розгадці історичних таємниць.

Розуміння матеріалів і технік, які використовували стародавні ремісники, не лише збагачує наше уявлення про їхню майстерність, але й допомагає у збереженні та реставрації цих безцінних реліквій.

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