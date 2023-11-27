100 років мук. Медоносні бджоли роками страждали у штучних вуликах через людей

Учені вважають, що "будиночки" для бджіл були побудовані на помилкових наукових даних — це змусило комах страждати.

Протягом останніх 119 років переконання в тому, що те, як медоносні бджоли збираються усередині вулика, дає їм свого роду еволюційну ізоляцію, було фундаментальним для практики бджільництва та використовувалося для проєктування вуликів і вивчення медоносних бджіл. Тепер учені вважають, що люди помилялися протягом понад сотні років, пише Science Alert.

Нове дослідження припускає, що через хибні наукові дані луді понад сотню років змушували медоносних бджіл надмірно страждати у вуликах від холоду. Зовсім недавно каліфорнійські бджолярі навіть влітку поміщали бджолині сім'ї в холодні камери, оскільки вважали це корисним для здоров'я розплоду. На жаль, нові дані показують, що ми помилялися.

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У новому дослідженні кандидат наук у галузі машинобудування в Університеті Лідса Дерек Мітчелл виявив, що кластеризація — стресова поведінка, а зовсім не невинна реакція на зниження температури у вулику. Простими словами, навмисне створення угруповань за допомогою цієї практики або погана конструкція вулика насправді шкодять здоров'ю бджіл і навіть є жорстокими.

Колонії медоносних бджіл (Apis mellifera) у дикій природі не впадають у сплячку, а зимують у дуплах дерев, де температура в середньому підтримується на рівні вище 18 °C. Однак люди змушують бджіл зимувати в тонких дерев'яних вуликах завтовшки всього близько 19 мм, які мають зовсім інші теплові властивості, як порівняти з товстостінним дуплом дерева, де ширина стін може досягати 150 мм.

Зимівля бджіл

У прохолодні дні в штучних вуликах між стільниками бджолині сім'ї утворюють щільні диски, також відомі як скупчення. Ядро цих дисків менш щільне і тепліше — до 18°С. Річ у тім, що саме тут бджоли виробляють більшу частину тепла, поїдаючи та засвоюючи цукор. Водночас більш прохолодні зовнішні кулі, іменовані мантією, виділяють вкрай мало тепла, оскільки температура тіла бджіл у цих шарах занадто низька. При цьому, якщо температура тут опуститься нижче 10°С, бджоли просто загинуть.

Ще з 1914 року, завдяки науковим статтям, бджолярі по всьому світу вважали цю кластеризацію природною або навіть необхідною. У результаті це призвело до того, що в 1930-х роках медоносних бджіл тримали в тонкостінних вуликах навіть у люті морози до -30°С, потім у 1960-х роках у Канаді їх навіть поміщали в спеціальні холодні камери, де вони зимували за температури в 4°С, і навіть у 2020-х роках бджолярі охолоджують медоносних бджіл, щоб полегшити хімічну реакцію від паразитів.

Боротьба за тепло

Однак нове дослідження Дерека Мітчелла показало, що кластерні мантії діють радше як радіатор, знижуючи ізоляцію. Вчений вважає, що скупчення медоносних бджіл насправді є відчайдушною боротьбою за те, щоб зібратися ближче до "вогню" або померти. Фактично єдиним позитивним моментом у всьому цьому є лише те, що мантія, по суті, допомагає зберегти життя бджолам, які перебувають зовні.

Щойно температура зовні вулика падає, бджоли навколо мантії переходять у стан гіпотермії й перестають виробляти тепло. У результаті мантія стискається, коли бджоли намагаються утримати температуру на позначці вище 10°C. Зближуючись, бджоли в мантії збільшують теплопровідність між ними, тим самим зменшуючи ізоляцію.

Тепер учені вважають, що понад 100 років тому вчені випустили з уваги роль невидимого повітряного зазору між вуликом і гроном. Фактично тонкі дерев'яні стіни вуликів діють лише як межа між повітряним зазором і зовнішнім світом. Тепер учені вважають, що штучні вулики, створені людьми, мають бути досить ізоляційним, наприклад, зробленими з 30-міліметрового полістиролу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що бджоли-самці використовують парфуми, щоб привабити партнерок.