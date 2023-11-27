Запобігає ранній смерті: щоденний прийом вітаміну D знижує ймовірність смерті від раку

Виживання під час розвитку раку є серйозною проблемою для мільйонів людей, але нове дослідження показує, що щоденне приймання вітамінів може змінити цю ситуацію.

У масштабному дослідженні, проведеному в Німецькому центрі вивчення раку, аналіз 14 досліджень за участю близько 105 тис. осіб показав чіткий зв'язок між щоденним споживанням вітаміну D і зниженням ризику смерті від раку. Результати цього великого дослідження свідчать про зниження смертності від раку на 12% за умови регулярного прийому вітаміну D, пише Knowridge.

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Дефіцит вітаміну D широко поширений. На цей стан страждають близько 15% дорослого населення Німеччини та 59% пацієнтів із колоректальним раком, що часто асоціюється з гіршими наслідками. У дослідженні розглядалися тільки високоякісні рандомізовані дослідження, в яких добавки вітаміну D3 порівнювалися з плацебо.

Цікавим відкриттям стали відмінності в результатах залежно від частоти прийому. Якщо за нерегулярного прийому високих доз вітаміну D істотного ефекту не спостерігалося, то щоденний прийом призвів до помітного зниження смертності від раку на 12%.

Найбільшу користь від прийому вітаміну D3 отримали люди, старші за 70 років, і ті, хто почав приймати його до постановки діагнозу раку. Це свідчить про важливість раннього та послідовного прийому вітаміну D.

Ефективність щоденних доз, ймовірно, зумовлена постійною присутністю 1,25-дигідроксивітаміну D, активного гормону, що виробляється з вітаміну D, який, як відомо, потенційно може пригнічувати ріст пухлини.

Герман Бреннер, епідеміолог з DKFZ, підкреслює потенціал регулярного прийому низьких доз вітаміну D3 у запобіганні смертності від раку. Цей підхід не пов'язаний із ризиком, економічно ефективний і особливо корисний для людей із дефіцитом вітаміну D.

Це дослідження підкреслює найважливішу роль щоденного прийому вітаміну в зниженні смертності від раку, особливо у літніх людей і у випадках, що передують діагностиці. Воно відкриває нові шляхи для профілактики і лікування раку, підкреслюючи необхідність постійного споживання низьких доз вітаміну D3.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітаміни можуть сприяти розвитку раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Також Фокус писав про те, що добавка для бодібілдингу допомагає запобігати деменції. Дослідження на мишах показує, що ця речовина захищає мишей від зниження когнітивних функцій.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.