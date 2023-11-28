Загибель Сонячної системи: що буде із Землею, коли зірка-бродяга підлетить близько до Сонця

Нове дослідження показує, що станеться з планетами нашої зоряної системи, якщо станеться подібна катастрофічна подія.

Усі зірки пов'язані гравітацією з центром своїх галактик і рухаються по певній орбіті навколо нього. Але іноді цей гравітаційний зв'язок порушується, наприклад, якщо якась зірка занадто близько підлетить до надмасивної чорної діри в центрі галактики. Після цього гравітація чорної діри може відправити цю зірку блукати космосом. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що трапиться із Землею та іншими планетами Сонячної системи, коли така зірка-бродяга підлетить занадто близько до Сонця, пише ScienceAlert.

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Через більш ніж 4 млрд років свого існування наша Сонячна система являє собою стабільну конструкцію, де всі планети гравітаційно пов'язані з Сонцем. Але, якщо блукаюча зірка підлетить занадто близько до нашого світила, то такі гравітаційні зв'язки можуть бути порушені.

Автори нового дослідження створили моделювання того, що станеться, якщо зірка-ізгой підлетить до Сонця на відстань меншу, ніж 100 астрономічних одиниць (це 15 млрд км). Для порівняння: найдальша планета від Сонця, Нептун, розташована на відстані 30 астрономічних одиниць від нашої зірки. Імовірність того, що блукаюча зірка підлетить так близько до нашої Сонячної системи становить приблизно 1%, а значить, що цю можливість не варто відкидати.

Через більш ніж 4 млрд років свого існування наша Сонячна система являє собою стабільну конструкцію, де всі планети гравітаційно пов'язані із Сонцем Фото: NASA

Більшість блукаючих зірок, які ще називають міжгалактичними зірками, ніколи не наблизяться до Сонця занадто близько. Але відомі кілька сотень подібних зірок, які теоретично в майбутньому можуть це зробити.

Як показує моделювання, якщо блукаюча зірка наблизиться до Сонця менше, ніж на 100 астрономічних одиниць, усе ж залишається теоретична можливість, що всі планети Сонячної системи зможуть вижити і не будуть знищені. І все ж деякі варіанти моделювання показали, що існує ймовірність у 5%, що всі планети Сонячної системи все ж таки можуть вилетіти з неї внаслідок впливу іншої зірки. Також існують сценарії, що Меркурій зіткнеться із Сонцем, Земля зіткнеться з Венерою, а відлетять у глибокий космос тільки Уран і Нептун.

Більшість блукаючих зірок, які ще називають міжгалактичними зірками, ніколи не наблизяться до Сонця занадто близько. Але відомі кілька сотень подібних зірок, які теоретично в майбутньому можуть це зробити Фото: space.com

Більшість варіантів моделювання, як уже було сказано вище, показало, що всі планети Сонячної системи не знищить катастрофічне наближення зірки-бродяги, але виживання може означати різні речі. Тобто, хоча всі планети залишаться пов'язаними гравітацією із Сонцем, їхні орбіти будуть сильно порушені. Тобто ці планети обертатимуться навколо нашої зірки зовсім на інших відстанях. Для Землі це означатиме смерть усього живого на ній.

Існують сценарії, що Меркурій зіткнеться із Сонцем, Земля зіткнеться з Венерою, а відлетять у глибокий космос тільки Уран і Нептун Фото: wikipedia

Наприклад, дослідження показує, що Земля може полетіти в Хмару Оорта, тобто дуже далеку ділянку космосу, що оточує нашу Сонячну систему і розташована в десятках тисяч астрономічних одиниць від нашої зірки. Вчені вважають, що в такому разі Земля як планета довго не зможе існувати.

Ще одне моделювання, яке створили вчені, показало, що наближення блукаючої зірки призведе до майже повного знищення Сонячної системи. Усі планети, крім Юпітера, зіткнуться із Сонцем і зникнуть.

Також існує сценарій, коли Земля може полетіти в глибокий космос і існуватиме як планета-бродяга, блукаючи галактикою, поки протягом мільйона років не перетвориться на повністю крижаний об'єкт. Але є варіант, що Землю притягне до себе гравітація зірки, що пролітає повз, але незрозуміло, чи буде планета в цьому разі все ще придатна для життя.

Автори дослідження все схиляються до варіанту розвитку подій, коли всі планети Сонячної системи виживуть, але їхні орбіти сильно змінюватимуться. Навіть якщо блукаюча зірка підлетить близько до Сонця, то це станеться через мільйони років, кажуть учені. Тому побоюватися такого сценарію не варто.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, яка планета зараз вважається найбільшою в нашій галактиці, серед усіх відомих екзопланет.