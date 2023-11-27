Найбільша планета в Чумацькому Шляху: що це за світ і де він розташований

Астрономи вважають, що існує кілька кандидатів на звання найбільшої відомої планети.

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У нашій величезній галактиці існує дуже багато планет, більшість з яких ще очікують свого відкриття. Серед безлічі відомих планет наша Земля здається дуже маленькою. Навіть у Сонячній системі вона набагато менша, ніж той же Юпітер. Чи існують планети, які більші за найбільшу планету Сонячної системи? Наскільки вони більші за Юпітер? І яка найбільша планета, що відома астрономам? Про це пише Space.

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Найбільша відома планета

Насправді існує кілька кандидатів на звання найбільшої відомої планети. Але найбільшою з них є газовий гігант під назвою ROXs 42Bb. Ця планета розташована на відстані 460 світлових років від нас, за масою вона в 9 разів більша за Юпітер, а за діаметром — у 2,5 раза.

За словами Тейна Каррі з Техаського університету в Сан-Антоніо, США, малоймовірно, що ця планета дійсно є найбільшою з усіх відомих. Існують планети приблизно такого ж розміру і навіть більші.

Наприклад, виявлено пару протопланет, з яких все ще форимуються як справжні планети, і вони обертаються навколо зірки PDS 70 на відстані 370 світлових років від нас. Наразі вважається, що розмір цих протопланет у 2-4 рази більший за діаметр Юпітера. Ще кандидат на звання найбільшої планети називається HAT-P-67 b, і розмір цього об'єкта більш ніж у 2 рази більший, ніж у Юпітера.

Одна з причин того, що вчені мають кілька кандидатів на звання найбільшої планети, пов'язана з різними способами, якими вчені вимірюють розмір екзопланет. Наприклад, у вчених немає способу безпосередньо виміряти розмір цих планет, тому їм доводиться робити висновки про їхній розмір на основі інших чинників, таких як яскравість і структура довжин хвиль світла, яке вони випромінюють. Але такі вимірювання не завжди вірні на 100%. Хоча ROXs 42Bb і дві протопланети були виявлені безпосередньо, тобто як окремі об'єкти, що обертаються навколо своїх зірок.

Інші планети знаходять за допомогою транзитного методу, тобто тоді, коли планета проходила на тлі своєї зірки і затьмарила собою частину її світла. Таким чином було виявлено планету HAT-P-67 b. У цьому випадку виміряти розмір екзопланет можна безпосередньо.

Насправді існує кілька кандидатів на звання найбільшої відомої планети. Але найбільшою з них є газовий гігант під назвою ROXs 42Bb. Ця планета розташована на відстані 460 світлових років від нас, за масою вона в 9 разів більша за Юпітер, а за діаметром — у 2,5 раза... Фото: Forbes

Не планета, і не зірка

Із визначенням розміру найбільшої планети пов'язана ще одна складність, і вона полягає в тому, як визначити, що це планета. Багато людей знають, що зірки — це великі об'єкти, а планети — об'єкти набагато менші. Але насправді існують коричневі карлики, які занадто маленькі, щоб стати зіркою, але водночас занадто великі, щоб їх вважати планетою. Учені сходяться на думці, що коричневі карлики не є планетами, але відрізнити ці типи об'єктів складно.

За словами Каррі, заведено вважати, що об'єкт, який має масу в 13 разів більшу, ніж маса Юпітера, — це коричневий карлик. Об'єкт із меншою масою — це планета. Але, як показали нещодавні спостереження, верхня межа того, що вважати планетою, а що коричневим карликом, може перебувати на іншій межі. Тобто планетами можна вважати об'єкти, які у 25 разів більші за Юпітер за масою або менші за це значення, все, що вище за цю межу — вже коричневі карлики.

Особливе формування ROXs 42Bb особливе формування

Хоча вчені припускають, що ROXs 42Bb все ж є планетою, але її формування більше схоже на процес формування зірок. Зазвичай схожі на Юпітер планети утворюють кам'яне ядро, яке притягує до себе пил і газ, і потім з'являється газовий гігант. За слова Каррі, частина протопланетного диска, з якого формуються планети, у випадку з ROXs 42Bb мала настільки величезну масу, що просто стиснулася під дією гравітації й утворився газовий гігант. Так формуються зірки з молекулярних хмар.

Те, як формується об'єкт, зараз не є частиною процесу визначення планети. Науковці розходяться в думках щодо того, як називати ROX 42Bb, через високе відношення маси об'єкта до своєї зірки, тобто розміру маси порівняно з масою зірки, і те, як далеко від цієї зірки розташований цей об'єкт (у 5 разів далі, ніж Нептун, остання планета Сонячної системи, знаходиться від Сонця).

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл зробив знімок унікальної галактики "Чорне око". Ця галактика, відома також під назвою М 64, розташована на відстані 17 млн світлових років від Землі.