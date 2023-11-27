Телескоп Габбл зробив знімок унікальної галактики "Чорне око": у чому її особливість (фото)

Ця галактика, відома також під назвою М 64, розташована на відстані 17 млн світлових років від Землі.

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Космічний телескоп Габбл зробив приголомшливий знімок унікальної галактики М 64, розташованої на відстані 17 млн світлових років від нас у сузір'ї Волосся Вероніки. Вона відома також під назвою "Чорне око", пише HiTech.

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Галактика М 64 вперше була виявлена астрономом Еудардом Піготтом у 1799 році. Унікальною цю галактику називають завдяки своєрідному внутрішньому руху газу. Газ у внутрішньому та зовнішньому регіонах галактики рухається в протилежних напрямках. Вважається, що це сталося через нещодавнє злиття з іншою галактикою.

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Космічний телескоп Габбл зробив багато важливих відкриттів про далекі галактики, надмасивні чорні діри та присутність загадкової темної матерії в глибокому космосі. Можливості цього телескопа попри те, що він працює вже 33 роки, все ще вражають.

Тепер же NASA показало знімок галактики "Чорне око", розташованої на відстані 17 млн світлових років від Землі. У NASA називають цей астрономічний об'єкт галактикою "Чорне око з широкими смугами космічного пилу". Але більш наукова назва цієї галактики — М 64.

Галактика М 64 Фото: NASA

Свою назву "Чорне око" галактика отримала через темну смугу пилу, що поглинає, та знаходиться перед дуже яскравим ядром. Яскраво-жовте ядро галактики сяє серед темного пилу коричневого та оранжевого кольору. На зображенні також присутні сині та фіолетові відтінки в центрі галактики.

За словами вчених, зіткнення двох галактик призвело до того, що М 64 набула незвичайного зовнішнього вигляду, а також химерних внутрішніх рухів газу.

Космічний телескоп Габбл було запущено 1990 року, щоб розгадати головні таємниці Всесвіту. Він розташований на низькій навколоземній орбіті, що дає змогу вченим вивчати далекі галактики, чорні діри, темну матерію і багато іншого.

Нагадуємо, що на низькій навколоземній орбіті також перебуває і Міжнародна космічна станція, яка через кілька років припинить свою роботу. Зараз у NASA думають над тим, як знищити цю станцію, але вартість цього процесу може досягти 1 млрд доларів, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким чином формуються подвійні планети. Це дослідження допоможе астрономам краще зрозуміти еволюцію екзопланет.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, чому в карликових галактиках з'являється набагато більше нових зірок, ніж у більших галактиках. Причина криється в недостатній кількості вибухів наднових, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дві нові планети, які схожі на Юпітер, але мають свої унікальні особливості.