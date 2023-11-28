Сповідь у пеклі. Як моторошна Церква Диявола у Фінляндії змушує відчувати духів (відео)

Щорічно тисячі відважних туристів стікаються в цю моторошну печеру в надії "поговорити з Дияволом" і відчути присутність духу.

Печера Пірункіркко, або Церква Диявола, розташована в національному парку Колі й набула своєї моторошної репутації завдяки ймовірному контакту зі світом духів. Століттями тисячі людей приходили в це місце, щоб "поговорити з Дияволом" і "відчути присутність духів", пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда вчених з Університету Східної Фінляндії зосередилися на тому, щоб з'ясувати, чому відвідувачі стверджують, що відчувають "присутність духу" всередині печери. Попри фольклор, вчені припускають, що справа зовсім не в чомусь потойбічному, а в унікальному резонансі.

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За словами співавторів дослідження Ріїтти Райніо та Еліни Хітонен, там, де дослідники чують резонанс, люди з минулого могли "відчувати присутність духу", а шаман, що практикує, може відчувати присутність виняткової енергії.

Зазначимо, що Пірункіркко являє собою ущелину печеру Z-подібної форми завдовжки всього близько 34 метрів. У стародавньому фольклорі це місце описувалося, як місце, яке відвідують мудреці для контакту з духовним світом.

Наприклад, людина, відома як Кінолайнен, регулярно використовувала Церкву Диявола для своїх магічних ритуалів. Перекази свідчать, що він приводив до церкви своїх "пацієнтів" для спілкування з Дияволом, нібито останній міг розповісти про їхні недуги й методи їхнього лікування. Передбачається, що такий ритуал містив тупіт, удари, гучні крики та стрілянину.

У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, чи можуть акустичні властивості печери допомогти пояснити пов'язані з нею вірування. Команда провела аналіз печери й виявила, що в ній існує особливий резонансний феномен, який одночасно підсилює і подовжує звуки на певних частотах.

Автори дослідження також дійшли висновку, що це явище, ймовірно, спричинене стоячою водою, розташованою між гладкими паралельними стінами печери. У результаті таке розташування дає змогу генерувати тон на природній частоті печери у 231 Гц, який залишається чутним протягом близько 1 секунди після того, як лунають удари і звуки.

У рамках дослідження вчені також спостерігали за ритуалом сучасного шамана, який використовує Церкву Диявола для своїх ритуалів. Вчені записали звуки ритуалу і виявили, що вони неодноразово видавали звуки частотою 231 Гц, які потім посилювалися печерою на її природній частоті.

Зазначимо, що резонанс часто трапляється в будівлях, проте його вкрай рідко можна зустріти в природному середовищі, здебільшого через відсутність твердих паралельних поверхонь.

Раніше Фокус писав про те, що в Ісландії знайшли величезну штучну печеру епохи вікінгів.