Друг холоду, ворог шкіри: лікарі розповіли, як боротися з акне в зимовий період

Акне є доволі виснажливим і дискомфортним станом, що вражає нашу шкіру. Але, за словами лікарів, ключовим складним періодом боротьби з ним є зима.

Зимові місяці часто призводять до сплеску проблем з акне. Дослідження показують, що симптоми акне посилюються в цей сезон у багатьох людей. Лікарі виокремлюють чотири основні причини такого посилення: зниження рівня вітаміну D, підвищений стрес, збільшення споживання алкоголю і вживання багатих на вітаміни продуктів, які часто переважають у період Різдва, пише Nottinghamshire Live.

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Для боротьби із зимовими прищами доктор Ніл Патель рекомендує кілька стратегій. По-перше, дуже важливо підтримувати достатній рівень вітаміну D, оскільки його дефіцит пов'язаний з акне. Якщо в теплі місяці достатньо сонячного світла і збалансованого харчування, то взимку може знадобитися вживання добавок з вітаміном D або збільшення споживання продуктів, багатих на вітамін D, як-от жирна риба, червоне м'ясо і збагачені злаки.

Стрес, який часто загострюється взимку через підготовку до свят або фінансові проблеми, може посилити акне. Кортизол, гормон стресу, сприяє виробленню гормонів, що викликають акне. Доктор Патель радить займатися самодопомогою, наприклад, ходити пішки або робити дихальні вправи, щоб впоратися зі стресом.

Вживання алкоголю, зазвичай підвищене у святковий період, впливає на імунну систему та рівень гормонів, що призводить до зневоднення шкіри та перевиробництва жиру, провокуючи появу акне. Доктор Патель радить дотримуватися поміркованості у вживанні алкоголю, дотримуватися загальноприйнятих рекомендацій і забезпечувати достатнє зволоження шкіри.

Нарешті, важливу роль відіграє дієта. Святковий сезон часто призводить до підвищеного споживання цукру, вуглеводів і молочних продуктів, які, як відомо, підвищують рівень тестостерону і ДГТ, спричиняючи акне. Щоб уникнути проблем зі шкірою, навіть під час свят рекомендується дотримуватися збалансованої дієти.

Таким чином, згідно з порадами експерта, боротьба із зимовими акне включає в себе багатогранний підхід, що включає в себе достатню кількість вітаміну D, управління стресом, помірне вживання алкоголю і збалансовану дієту.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.