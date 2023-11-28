Влада Японії застерегла своїх громадян від вживання пива: напій може викликати рак

Крім загальної інформації та застережень, нові рекомендації містять практичні поради щодо мінімізації згубних ефектів алкоголю на здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я Японії нещодавно оновило проєкт керівництва з відповідального споживання алкоголю — перший подібний документ у країні. У цих рекомендаціях підкреслюється ризик для здоров'я, пов'язаний навіть із помірним вживанням алкоголю, пише The Asahi Shimbun.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Згідно з опублікованими рекомендаціями, щоденне вживання всього лише кухля пива або келиха саке може підвищити ризик розвитку колоректального раку. Вони також зазначають, що навіть невелика кількість алкоголю може призвести до гіпертонії, раку стравоходу в чоловіків і геморагічного інсульту в жінок.

Проєкт рекомендує звести споживання алкоголю до мінімуму. Зокрема, він застерігає від вживання понад 20 грамів чистого алкоголю на день (що еквівалентно 500 мілілітрам пива або склянці саке) через підвищений ризик виникнення різноманітних проблем зі здоров'ям, включно із захворюваннями печінки та раком.

У рекомендаціях наголошується, що жінки та люди похилого віку більш уразливі до впливу алкоголю через менший вміст води в організмі. Також підкреслюється, що надмірне вживання алкоголю може вплинути на роботу мозку в молодих людей і підвищити ризик деменції в літніх.

Незважаючи на зниження споживання алкоголю на душу населення в Японії, кількість пацієнтів, які проходять лікування від алкоголізму, залишається високою. За даними дослідження 2017 року, в Японії налічується близько 46 000 алкоголіків, що лише трохи менше, ніж у 1996 році.

У проєкті порівнюються рекомендовані Японією норми з нормами, прийнятими в США (28 грамів для чоловіків). У ньому також розглядаються критичні зауваження експертів у галузі охорони здоров'я з приводу попередніх версій рекомендацій, у яких були відсутні конкретні обмеження.

У рекомендаціях пропонуються практичні поради: їсти до або під час вживання їжі, пити воду між вживанням алкогольних напоїв та уникати алкоголю в певних ситуаціях, наприклад, після приймання ліків або для зняття тривоги чи безсоння. Ці рекомендації є частиною постійних зусиль Японії, підкріплених законом 2013 року, спрямованих на розв'язання проблем, пов'язаних зі здоров'ям, спричиненим вживанням алкоголю, шляхом надання чітких і зрозумілих порад населенню.

Раніше Фокус писав про вино, що омолоджує шкіру в середньому віці і старше. Такі властивості приписують далеко не всім його сортам і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.