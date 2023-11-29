Хижа "орхідея" встановила новий рекорд планування на Землі: 8 метрів безперервного польоту

Дослідники виявили дивовижні здібності богомола, замаскованого під квітку: комаха використовує планування для втечі від хижаків.

Попри століття досліджень, світ природи не перестає дивувати вчених: раз у раз вони виявляють нові види й дізнаються про них щось незвичайне. Наприклад, днями вчені виявили, що глибоководні вудильники проводять все життя догори дриґом напереваги з величезними вудками. Тепер дослідники дізналися щось дивовижне про ще один вид, який легко сплутати з квіткою, пише Science.

Орхідейний богомол (Hymenopus coronatus) настільки схожий на квітку, що його цілком можна сплутати з реальною рослиною, а часом навіть може виникнути спокуса понюхати цю дивовижну істоту. Утім, найімовірніше, комаха не стане чекати вашого наближення, а спробує сховатися в польоті.

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У новому дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Current Biology, вчені виявили, що орхідейні богомоли володіють дивовижними здібностями — під час дослідження вони встановили новий рекорд у плануванні. Фактично цим богомолам вдалося спланувати на 50-200% далі, ніж будь-якому іншому безхребетному.

Вчені виявили, що унікальні здібності орхідейного богомола забезпечені дивовижною формою його ніг — кінцівки комахи мають форму пелюсток, що дає їй змогу буквально ковзати повітрям.

Тіло орхідейного богомола схоже на цвітіння метеликової орхідеї: воно забарвлене в рожево-білий з правильними візерунками. Крім того, тіло богомола м'яко погойдується, ніби імітуючи ефект вітру на пелюстках. Така поведінка дає змогу богомолу маскуватися і вичікувати здобич: щойно поблизу з'явиться комаха-жертва в пошуках нектару, хижак одразу ж швидко нападе.

Під час дослідження вчені провели низку експериментів, щоб зрозуміти, як форма ніг у вигляді пелюсток відіграє роль не тільки камуфляжу, а й крил. Під час експериментів вчені скидали майже дюжину богомолів з крана і фіксували, як вони переверталися правим боком, а потім ковзали по повітрю неймовірні 8 метрів.

Вчені вважають, що орхідейні богомоли використовують цю тактику для полювання, але частіше для втечі від більших хижаків. Втім, як правило, вона корисна лише для молодих богомолів, оскільки з віком у них виростають крила для польотів.

До слова, протягом понад століття орхідейні богомоли разом із кількома родичами були знаковими прикладами мімікрії тварин.

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