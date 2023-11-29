Homo sapiens не останні: як люди можуть еволюціонувати в нові види

Хоча серед людських видів наразі залишився тільки один, Homo sapiens, проте є ймовірність того, що у майбутньому з’являться нові види людей. Вчені вважають, що це може відбутися через розвиток технологій чи колонізацію планет.

Близько 300 000 років тому Земля була домівкою для кількох видів людей. Вони співіснували та змішувалися. Однак, врешті-решт, переміг один вид: Homo sapiens, пише IFLScience.

Сьогодні Homo sapiens все ще панує на нашій планеті. Але на цьому історія може не закінчитися. Існує ймовірність того, що Homo sapiens може еволюціонувати в інші види, знову наповнивши світ різноманітними гомінінами.

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Чи еволюціонує людина

Природний відбір все ще діє, формуючи наш вид з плином часу. Візьмемо, наприклад, вміння пити молоко. Ця навичка розвинулася лише за останні 10 000 років, що погляду еволюції збігається з розвитком сільського господарства та споживанням молока.

Іншим прикладом є збільшення кількості кесаревих розтинів. Кількість немовлят, занадто великих, щоб пройти через родові шляхи, зросла, що, можливо, пов'язано з широким застосуванням кесаревих розтинів, які дозволяють зберегти певні гени, які в іншому випадку могли б бути втрачені під час пологів.

Зміни можуть бути й менш помітними, як, наприклад, зміна частоти кольору волосся від покоління до покоління. Це не завжди означає появу нових ознак; це може бути просто більш або менш поширеною ознакою.

Як з’являються нові види

Ці еволюційні зміни накопичуються з часом і можуть призвести до появи нового виду. Вчені називають цей процес "видоутворенням", і він може відбуватися різними способами. Один із них — "алопатричне видоутворення", коли популяція розпадається на дві географічно ізольовані групи, які з часом розвивають різні адаптації.

Уявіть собі острів, розділений річкою, що створює дві популяції з різними середовищами. З часом ці популяції можуть еволюціонувати в окремі види. Вважається, що цей процес сприяв розколу між шимпанзе та бонобо понад мільйон років тому, коли річка Конго розділила їхні популяції.

Чи міг виникнути новий вид людини

Чи може Homo sapiens зазнати подібної дивергенції? У XXI столітті це здається менш імовірним через посилення глобальної взаємодії. Люди історично мігрували, але за останні 300 000 років не з'явилося жодного нового людського виду.

Однак розвиток штучного інтелекту, людино-комп'ютерних інтерфейсів та редагування генів відкриває нові можливості. Генетичні технології можуть дати нам безпрецедентний контроль над нашими геномами. Хоча це може призвести до позитивних результатів, таких як усунення хвороб, є й темний бік, якщо цією владою володітимуть нерівноправно, створюючи дворівневе суспільство генетично модифікованих і незмінених людей.

Інший сценарій передбачає колонізацію інших планет. Географічні фактори Землі не можуть нас розділити, але поселення на Марсі може. Умови на Марсі, інше харчування, атмосфера і спосіб життя, можуть спричинити новий еволюційний тиск. З часом це відокремлення може призвести до розвитку нового людського виду.

По суті, майбутнє людської еволюції є невизначеним, але не неможливим. Незалежно від того, чи то технологічний прогрес, чи то міжпланетна колонізація, Homo sapiens може не бути кінцем еволюційної історії.

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