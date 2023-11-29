Милі посланці хаосу: чи справді руді кішки поводяться дурніше за інших

Учені затіяли велике серйозне дослідження, щоб нарешті зрозуміти, чи може колір шерсті кошеняти впливати на його поведінку.

У мережі можна знайти безліч роликів і мемів про рудих котів, які часом поводяться надзвичайно нерозумно. Дійшло до того, що користувачі вважають, ніби руді коти поводяться по-особливому, а одна з теорій припускає, що у всіх рудих котів є одна спільна клітина мозку, яка робить їх особливими у світі котів, пише IFLScience.

Ці суперечки про дурість і дивну поведінку рудих котів не оминули й вчених. У результаті дослідники виконали величезну роботу, щоб нарешті з'ясувати, чи може колір шерсті кошеняти вплинути на його поведінку.

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Чи всі руді кішки генетично однакові?

Відомо, що ген, який відповідає за руду пігментацію, міститься в Х-хромосомі та активує вироблення пігменту феомеланіну, який надає шерсті характерного забарвлення. Перебуваючи в Х-хромосомі, ген рудого кольору зчеплений зі статтю, а тому статеві хромосоми дійсно здатні впливати на колір шерсті тварини.

Наприклад, кішки з однією Х-хромосомою можуть бути рудими чи ні — фактично достатньо лише однієї мутації, щоб вони набули впізнаваного вогняного відтінку. Кішки з двома Х-хромосомами можуть мати до двох копій гена, а тому для набуття відповідного відтінку їм знадобиться дві мутації — вони будуть не помаранчевими, якщо не матимуть копій гена, або черепаховими з клаптиковим візерунком кольорів, якщо він є.

Чи справді руді самки рідкість серед котів?

За словами головного фахівця з поведінки британської благодійної організації Cats Protection Деніела Воррен-Каммінгса, через цю генетичну примху на кожну руду кішку припадає близько трьох самців.

Вчені зазначають, що колір шерсті тварини також може бути пов'язаний з іншими аспектами, такими як стать або порода — ці галузі все ще залишаються недостатньо вивченими. Існує поширений міф про те, що руді коти більш доброзичливі, ніж самки. За словами Воррена-Каммінгса, якщо це правда, то це могло б пояснити, чому люди так люблять рудих котів. Але, на жаль, на сьогодні вчені не можуть підтвердити або спростувати цей міф.

Що відомо науці

Вірусний мем про поведінку рудої кішки зображує їх у вигляді "милих агентів хаосу", які загалом трохи дурніші за своїх побратимів іншого забарвлення. Але чи так це насправді?

За словами Воррена-Каммінгса, деякі дослідження справді припускають, що зв'язок між поведінкою і кольором шерсті кішки може існувати, проте наразі вчені не мають суттєвих і переконливих доказів.

Зазначимо, що в дослідженні 2015 року вчені виявили зв'язок між кольором шерсті та поведінкою в деяких видів тварин, проте наступні дослідження за участю домашніх кішок дали неоднозначні результати.

У новому дослідженні вчені зосередилися на сприйнятті людиною особистості кішки. Під час дослідження вони опитали 189 власників кішок і виявили, що руді кішки проявляли "відносно високий рівень дружності, низький рівень відчуженості та сором'язливості", як порівняти з улюбленцями інших забарвлень. При цьому найбільш відчуженими, спокійними, сором'язливими, малоактивними, доброзичливими та сміливими здавалися кішки білого забарвлення. Чорні кішки не володіли будь-якими відмітними рисами. Двоколірні кішки сприймалися як доброзичливі, але відсторонені, а триколірні — вважаються найбільш відчуженими, нетерпимими та мало доброзичливими.

Однак все це, на жаль, зводиться лише до суб'єктивних спостережень людей за своїми вихованцями. За словами провідного автора дослідження Мікеля Дельгадо, сьогодні існує надзвичайно мало доказів того, що зв'язок між забарвленням кішки та її поведінкою дійсно існує.

Що впливає на поведінку кішки?

На думку Воррена-Каммінгса, насправді на поведінку кішки більшою мірою впливають виховання і природа — саме ці чинники є найбільш значущими в тому, як ваш улюбленець поводитиметься надалі.

Хоча порода і колір шерсті, схоже, не мають великого впливу на поведінку кішки, деякі риси, схоже, мають деяке коріння в генетиці. Але так чи інакше, саме те, як кішка соціалізується, зрештою, стане ключем до того, як вона поводитиметься в більш дорослому віці.

Так учені дійшли висновку, що ваш рудий улюбленець справді може бути дурним і чарівним, однак це навряд чи пов'язано з кольором його шерсті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали породи кішок, які не варто купувати.