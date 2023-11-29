Пекельний плід. Названо фрукт, який знищив ліси Мексики й спонукав картелі проливати кров (фото)

Нове дослідження показує страхітливі наслідки вирощування одного з найпопулярніших фруктів у світі — найімовірніше, він є й у вашому раціоні.

Одним із найпопулярніших фруктів у всьому світі, а особливо в США, став авокадо. Дієтологи та вчені раз у раз твердять про його корисність і необхідність включення в здоровий раціон, проте нове дослідження показує, що вирощування цього плоду буквально відбувається на крові людей і лісів, пише Daily Mail.

Новий звіт, що шокує, показує, що лише за останнє десятиліття близько 28 000 гектарів мексиканських лісів було вирубано під вирощування улюблених багатьма фруктів. Ба більше, дані свідчать про те, що на вирощування авокадо, до того ж лише імпортованих у США, витратили неймовірну кількість води, еквівалентну 290 000 олімпійських басейнів.

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Не менш приголомшливим виявилося й те, що мексиканська індустрія авокадо буквально будується на крові. Дослідники виявили, що в боротьбу вже вступили навіть картелі: за останні 20 років вони залякували, викрадали й навіть вбивали місцевих активістів і лідерів, які наважилися виступити проти безконтрольної вирубки лісів.

Ці райони в Сан-Габріеле, штат Халіско, з 2020 року були вирубані заради садів авокадо Фото: Climate Rights International

Той самий район через кілька років Фото: Climate Rights International

Статистика показує, що популярність авокадо різко зросла з 2000 року, почасти через те, що вчені охрестили його джерелом корисних для серця ненасичених жирів. При цьому внутрішнє виробництво авокадо в США залишалося в стагнації, а останніми роками й зовсім впало. Дані свідчать про те, що саме мексиканський імпорт компенсував нестачу авокадо на американському ринку, проте тепер ліси та населення Мексики буквально розплачуються за це.

Вчені виявили, що екологічна ціна ненаситного апетиту щодо авокадо охоплює:

безконтрольну вирубку лісів;

крадіжку води для підтримки садів авокадо;

насильство проти корінного населення.

Дослідники виявили, що виявили, що крадіжка води призвела до нестачі води для людей, які живуть у цих районах. Водночас ліси допомагали утримувати ґрунт, тепер унаслідок вирубки та втрати місцевих сосен і дубів, підвищився ризик смертельних повеней і зсувів у районах, де ростуть сад авокадо.

Сакапу — муніципалітет у штаті Мічоакан. У період із 2012 до 2022 року всі території, позначені синім кольором, було вирубано Фото: Climate Rights International

Який вигляд територія мала у 2022 році Фото: Climate Rights International

Попри те, що фермери замінюють ліси садами, з екологічного погляду — це зовсім не одне й те саме. Вчені побоюються, що втрата середовища проживання місцевих видів у результаті може призвести до їх зникнення або міграції. Крім того, спалювання вирубаних лисиць призводить до викиду тонн парникових газів і знищення дерев, що накопичують вуглець.

На жаль, у галузі, оборот якої становить мільярди доларів на рік, ця проблема тільки посилюється, оскільки злочинні синдикати намагаються отримати свою частку. Коли місцеві громадські групи спробували дати відсіч виробникам, деяких членів викрали або навіть убили.

Раніше Фокус писав про те, що з авокадо хвороби боятися не треба: вчені виявили користь фрукта в боротьбі з діабетом.