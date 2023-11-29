Задовго до єгиптян: австралійські аборигени першими пекли хліб ще 34 тисячі років тому (фото)

Як виявили вчені, австралійські аборигени випікали хліб задовго до того, як цього навчилися єгиптяни. Дослідники вважають, що хліб був не просто їжею, а навіть більше — символом культури корінного населення.

Стародавніх єгиптян традиційно вважають першими, хто почав пекти хліб близько 8000 року до нашої ери. Однак справжніми винахідниками хліба могли бути австралійські аборигени, які вдосконалювали мистецтво випікання на десятки тисяч років раніше, ніж їхні єгипетські пекарі, пише Ancient Origins.

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Нове дослідження вказує на те, що австралійські аборигени випікали хліб близько 34 000 років тому, задовго до того, як піраміди прикрасили єгипетський ландшафт. Ключ до цього відкриття лежить у знахідці стародавніх жорен у Новому Південному Уельсі, які використовували аборигени для перетворення насіння на борошно для випікання хліба. Це відкриття відсуває хронологію історії хлібопечення назад, висуваючи австралійських аборигенів на передній план.

Жінки відігравали вирішальну роль у цій ранній формі випікання, збираючи різноманітне насіння залежно від сезону та регіону. Це було місцеве просо, спініфекс і навіть насіння, зібране з гнізд мурашок-збирачів. Цікаво, що мурахи навіть лущили насіння, полегшуючи аборигенам процес випікання.

Створення борошна було нелегкою справою Фото: Nachoman-au / CC BY-SA 3.0

Створення борошна було нелегкою справою, що охоплювало трудомісткі техніки, такі як вимолочування за допомогою таких інструментів, як куламон, та розмелювання за допомогою жорен. Отримане борошно змішували з водою, щоб утворити тісто, з якого випікали хліб, багатий на білки та вуглеводи, що слугував основним продуктом у традиційному раціоні аборигенів.

Хлібопечення аборигенів не обмежувалося одним видом зерна. Воно демонструвало глибокі знання місцевої флори, включаючи насіння різних рослин, таких як свинорий і колючий тин. Такий різноманітний підхід до приготування хліба показував глибокий зв'язок людей із навколишнім середовищем.

Хліб, приготований або безпосередньо на розпеченому вугіллі, або в спеціальній печі, займав важливе місце в кухні аборигенів. Це була не просто їжа, а справжній культурний наріжний камінь, що відображав багату спадщину аборигенів. На жаль, з приходом європейців і появою білого борошна ці давні практики випікання хліба почали занепадати, зберігаючись у деяких регіонах до 1970-х років.

Сьогодні зростає інтерес до відродження давніх технологій випікання хліба аборигенами. Це відродження пов'язане не лише з кулінарною ностальгією, але й з ширшим культурним сприйняттям.

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