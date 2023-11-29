Учені з'ясували, коли настане пік активності Сонця: чим це загрожує Землі

Нове дослідження показує, що сонячний максимум настане вже зовсім скоро і це не дуже хороша новина для нашої планети.

Автори нового дослідження, опублікованого у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, виявили новий взаємозв'язок між магнітним полем Сонця і циклом сонячних плям. Це допомогло передбачити час настання піку активності Сонця під час нинішнього 25-го сонячного циклу, пише Phys.

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Кожні 11 років, тобто протягом одного сонячного циклу, на Сонці можна спостерігати як підвищення, так і зниження сонячної активності, тобто сонячний максимум і сонячний мінімум відповідно.

Про те, що новий сонячний максимум може розпочатися раніше, ніж показували попередні прогнози, тобто у 2025 році, науковці говорять уже протягом усього цього року. Але нове дослідження підтверджує цей факт.

На Сонці, яке складається з плазми, тобто дуже гарячого іонізованого газу, утворюються особливі магнітні поля, що проявляються у вигляді темних ділянок з більш холодною плазмою, які називаються сонячними плямами. Ці плями можуть мати розмір нашої планети і навіть більше, а місцеві магнітні поля в 10 тисяч разів сильніші, ніж магнітне поле Землі.

Коли лінії магнітних полів у сонячних плямах починають змінювати свою форму, то з'єднуючись, то роз'єднуючись, з'являються спалахи у вигляді дуже сильного викиду випромінювання і корональні викиди маси, тобто намагніченої плазми, в космос.

Що сильніші такі викиди, а особливо якщо вони спрямовані в бік Землі, то вища ймовірність того, що з'явиться сильна геомагнітна буря, яка може завдати серйозної шкоди орбітальним супутникам, електромережам і телекомунікаціям на нашій планеті.

Що сильніші такі викиди, а особливо якщо вони спрямовані в бік Землі, то вища ймовірність того, що з'явиться сильна геомагнітна буря, яка може завдати серйозної шкоди орбітальним супутникам, електромережам і телекомунікаціям на нашій планеті... Фото: Forbes

Коли настає сонячний максимум, то кількість плям на Сонці стрімко зростає. Дедалі більше виникає сонячних спалахів і корональних викидів маси, при цьому ці явища набувають максимальної інтенсивності. Тобто існує реальна загроза для роботи земних технологій у цей час. Але точно спрогнозувати настання сонячного максимуму залишається складним завданням.

За словами авторів дослідження, сонячний цикл створює механізм динамо, який приводить у дію рух енергії плазмових потоків усередині Сонця. Цей механізм включає в себе дві основні складові: цикл сонячних плям і цикл дипольного магнітного поля Сонця. Це поле схоже на магнітне поле Землі і коли відбувається зміна циклу сонячних плям, то дипольне магнітне поле також або набирає силу, або зменшує потужність. При цьому магнітні полюси Сонця міняються місцями і кожні 11 років.

Що швидше збільшується кількість сонячних плям, то цей сонячний цикл має вищу інтенсивність. Тобто сонячний максимум у цьому випадку може настати швидше, ніж зазвичай.

На Сонці, яке складається з плазми, тобто дуже гарячого іонізованого газу, утворюються особливі магнітні поля, що проявляються у вигляді темних ділянок з більш холодною плазмою, які називаються сонячними плямами. Ці плями можуть мати розмір нашої планети і навіть більше, а місцеві магнітні поля в 10 тисяч разів сильніші, ніж магнітне поле Землі Фото: NASA

Учені виявили новий взаємозв'язок між магнітним полем Сонця і циклом сонячних плям, які значно активізувалися на поверхні Сонця, і спрогнозували настання нового піку активності Сонця.

Автори дослідження кажуть, що наступний сонячний максимум настане вже на початку 2024 року. Хоча деяка невизначеність у розрахунках відсуває також часові рамки до вересня наступного року.

Якщо новий сонячний максимум буде, як вважається, набагато сильнішим, ніж попередній, то кількість спалахів на Сонці може значно зрости у 2024 році. І це не дуже хороша новина для нашої планети. З іншого боку, Земля вже пережила багато подібних подій, але раніше люди не були настільки залежні від технологій, які можуть вийти з ладу.

Як уже писав Фокус, нещодавно на Сонці з'явився новий регіон із сонячних плям, який за площею в 15 разів більший за Землю.