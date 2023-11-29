Можливі сильні геомагнітні бурі: на Сонці стався потужний спалах майже класу Х

Дослідники передбачають, що подібні спалахи на Сонці можуть спричинити геомагнітні бурі різної потужності.

На Сонці зафіксовано дуже потужний спалах, який у рази сильніший за той, що багато мешканців європейського континенту могли спостерігати 6 листопада цьогоріч у вигляді полярних сяйв. Про це повідомляють на сайті спостережень за космосом і світом Earth Sky.

Як зазначають фахівці, спалахи Х класу — найпотужніші. У середу, 29 листопада, ці майже X-спалахи сталися з області сонячних плям AR3500 недалеко від центру сонячного диска.

Активність на Сонці із зазначеними найбільш активними областями станом на 29 листопада 2023 року Фото: NASA

"Цей CME (викид корональної маси) рухається прямо до Землі. Синоптики космічної погоди з NOAA пророкують, що цей згусток сонячної речовини досягне Землі 30 листопада. Цей CME рухається до нас слідом за іншим CME, випущеним із Сонця 27 листопада, що, як очікується, досягне нас наприкінці 29 листопада", — уточнюють дослідники.

Які наслідки для Землі

Два сонячні вибухи 29 листопада можуть спровокувати геомагнітні бурі — від G1 (малі) до G2 (помірні). Це означає, що значні полярні сяйва буде видно у вищих широтах.

Крім того, протягом 28 і 29 листопада Сонце випустило спалахи класу М — вони не такі потужні, як Х-спалахи, а також шість спалахів класу C. Вони також виходили від AR3500, і обидва спричинили вимкнення радіозв'язку біля західного узбережжя Південної Америки. Тобто область AR3500 на Сонці продовжує демонструвати бета-гамма-магнітну складність.

"Наразі Сонце має десять активних областей на зверненому до Землі боці. Наступні 24 години: сьогоднішній прогноз дає 95% ймовірність спалахів C, 40% ймовірність спалахів M і 10% ймовірність X-спалахів", — такий прогноз фахівців.

Водночас геомагнітне поле Землі поки що спокійне, як пише Earth Sky. Хоча тим не менш дослідники наголошують, що CME від 27 листопада в поєднанні зі високошвидкісним сонячним вітром із корональної діри може різко змінити геомагнітне поле Землі та спричинити геомагнітну бурю найрізноманітнішої потужності.

"А ось коли магнітне поле Землі порушується, це і означає появу нових полярних сяйв", — підказують дослідники.

Сонячний максимум — що відомо

Нагадаємо, що Фокус писав про нове дослідження, опубліковане у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Автори цього дослідження виявили новий взаємозв'язок між магнітним полем Сонця і циклом сонячних плям і це допомогло передбачити час настання піку активності Сонця під час нинішнього, 25-го сонячного циклу. Автори дослідження стверджують, що наступний сонячний максимум настане вже на початку 2024 року.

Крім того, нещодавно на Сонці з'явився новий регіон із сонячних плям, який за площею в 15 разів більший за Землю. За останні кілька днів у цих плямах з'явилися досить потужні спалахи, і вчені очікують, що викиди енергії та плазми в найближчі два тижні можуть завдавати ударів по Землі. Якщо це станеться, то на нашій планеті можуть з'явитися дуже сильні геомагнітні бурі.

А ще 15 листопада космічні апарати Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA зробили знімки потужного виверження на Сонці, відомого як корональний викид маси. Це виверження було настільки сильним, що спотворило магнітне поле Сонця.

Як уже писав Фокус, минулого тижня космічні апарати зафіксували на Сонці найсильніший корональний викид маси, який вплинув на магнітне поле зірки. На щастя, цей потік частинок не був спрямований на Землю, а тому планета не відчула негативних наслідків цього виверження.

Також Фокус повідомляв про те, що найближчими тижнями Сонце приховуватиме від огляду із Землі Марс. Ця подія відбувається раз на два роки і називається з'єднанням Марса і Сонця.