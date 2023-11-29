Досі чекають на сестру: історія викраденої з давньогрецького храму Каріатиди (фото)

Попри всю розкіш та багатство колекції, Британський музей відомий ще й вкраденими скарбами. До таких артефактів відносяться Мармури Парфенона та дещо менш відома Каріатида з Ерехтейону.

У Афінах, поруч зі знаменитим Парфеноном, розташований Ерехтейон — мармуровий храм, присвячений Афіні та Посейдону. Він особливий тим, що його південний дах, утримують не традиційні колони, а статуї, відомі як Каріатиди, пише GreekReporter.

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Каріатида, яку розлучили з сестрами в Афінах, виставлена в Британському музеї Фото: Sailko/CC BY-SA 3.0

Ці Каріатиди, виліплені між 421 і 406 роками до н. е., — більше, ніж просто статуї; це символічні діви, що несуть на своїх плечах вагу історії. Хоча напис на храмі просто називає їх "Корай" (діви), інша історія вказує на зв'язок з молодими жінками Спарти, які вшановували богиню Артеміду Каріатиду.

Сьогодні точні копії цих Каріатид прикрашають Ерехтейон, а оригінальні п'ять зберігаються в музеї Акрополя. Однак одну сестру спіткала інша доля від рук лорда Елдгіна в XIX столітті, який не лише викрав її, але й викрав культові парфенонські фігури, відомі як Мармури Парфенона.

Картина Карла Вернера Фото: Public Domain

Масштаби цієї культурної крадіжки викликали дебати у 1802 році, багато хто ставив під сумнів моральні підстави вивезення цих скарбів з їхньої грецької домівки. Попри протести, мармурові скульптури знайшли постійне місце проживання в Британському музеї, де вони перебувають і сьогодні, захищені від криків про репатріацію.

Попри численні протести, і Мармури Парфенона, і Каріатида з Ерехтейону досі зберігаються у Британському музеї. Представники музею заявляють, що мають повне право володіти реліквіями, попри факт крадіжки.

Тим часом музей Акрополя досі тримає місце для шостої сестри, очікуючи її повернення. Історія Каріатид — це не просто історія про крадіжку, це розповідь про стійкість, красу та надію на повернення додому.

Раніше Фокус розповідав про повернення древніх артефактів з Нової Зеландії до Єгипту. Вони вже знаходяться у єгипетському музеї, де будуть підготовлені до реставрації.

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