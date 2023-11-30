Небезпечні шампуні. Учені виявили шкідливі для здоров'я речовини в засобах для волосся

Нове дослідження виявило небезпечну хімічну речовину в популярних брендах шампунів для волосся, які за високих температур виділяють у повітря токсичні речовини.

Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Пердью в Індіані, виявило потенційний ризик для здоров'я, пов'язаний із широко використовуваними засобами для волосся. Ці засоби, що включають креми, олії та спреї, часто містять силоксани. Ці хімічні речовини, відомі своїми розгладжувальними властивостями та властивостями, що надають блиску, використовуються для того, щоб запобігти потраплянню вологи у волосся або її виведенню з нього, пише Daily Mail.

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Дослідження показало, що під час використання цих засобів із силоксанами в поєднанні з високотемпературними інструментами для волосся, такими як стайлери та випрямлячі, вони можуть виділяти в повітря токсичні речовини. Це особливо небезпечно в замкнутих просторах, як-от ванні кімнати, де під час дослідження відтворювалися типові процедури з догляду за волоссям.

Експерименти показали, що використання нагрітих інструментів підвищує концентрацію в повітрі циклічних летких метилсилоксанів (cVMS), летких хімічних речовин. Коли витяжний вентилятор у ванній кімнаті був вимкнений, концентрація цих хімічних речовин досягала 82 міліграмів на кубічний метр. Однак увімкнення вентилятора зменшило кількість забрудненого повітря приблизно на 70 %.

Учасники, які принесли в дослідження свої власні засоби для догляду за волоссям, піддавалися впливу близько 17 мг силоксану протягом 20-хвилинної процедури укладання. Хоча точна смертельна доза для людини не визначена, є побоювання щодо кумулятивного ефекту щоденного впливу цих хімікатів.

Силоксани, які є синтетичними родичами силікону, трапляються не тільки в жіночих, а й у чоловічих засобах гігієни. Наприклад, кремова помада від Redken містить диметикон, різновид силоксану. Ці хімічні речовини були пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям, включно з проблемами з фертильністю, гормональним дисбалансом і пошкодженням печінки.

Докторка Нусрат Юнг, провідна авторка дослідження, висловила тривогу щодо значних викидів, виявлених під час звичайного догляду за волоссям. Особливу увагу в дослідженні було приділено декаметилциклопентасилоксану (силоксану D5), поширеному інгредієнту засобів для волосся. Цю хімічну речовину було обмежено в ЄС для змивних косметичних продуктів через її негативний вплив на дихальні шляхи, печінку та нервову систему в дослідженнях на тваринах.

Ще одна хімічна речовина, що викликає занепокоєння, — силоксан D4 — відома своїми ендокринно-руйнівними властивостями. У дослідженнях на щурах було відзначено, що він впливає на репродуктивні органи та сприяє розвитку ендокринних розладів, таких як синдром полікістозних яєчників.

Дослідження показало, що ввімкнення витяжного вентилятора може значно знизити концентрацію шкідливих хімічних речовин у повітрі. Однак це також означає, що ці забруднювачі потрапляють у навколишнє середовище, потенційно впливаючи на велику територію.

Докторка Юнг наголосила, що важливо пам'ятати про ці хімічні речовини, зазначивши, що навіть ті, хто не користується подібними продуктами, можуть постраждати в міських умовах, де ці хімічні речовини переважають у повітрі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.