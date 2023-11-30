Знайдено ідеальну зоряну систему: 6 планет обертаються в ній особливим способом (відео)

Ця система була створена не так, як наша Сонячна система і збереглися в недоторканому вигляді через мільярд років.

Астрономи опублікували результати нового дослідження в журналі Nature, згідно з яким вони виявили на відстані 100 світлових років від нас "ідеальну зоряну систему", що складається з шести планет. Ці світи мають приблизно однаковий розмір і мають дивовижну синхронність під час обертання навколо своєї зірки. При цьому ця зоряна система, створена понад 1 млрд років тому, збереглася в тому ж первозданному вигляді. Вчені вважають, що ці світи є чудовим місцем для вивчення процесу формування планет і того, чи може там існувати життя, пише BBC.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили відразу 6 екзопланет приблизно однакового розміру, які обертаються навколо зірки HD110067 на відстані 100 світлових років від Землі.

Усі виявлені планети є субнептунами, тобто вони більші за Землю, але менші за Нептун. Такі планети вважаються найпоширенішим типом планет у нашій галактиці. Але досі про них відомо дуже мало, особливо неясно чи може існувати на таких планетах життя. Нові субнептуни більші за нашу Землю у 2-3 рази.

Але найголовніше, що на відміну від планет у Сонячній системі, нові світи обертаються навколо своєї зірки напрочуд синхронно. Якщо найвнутрішнішій планеті потрібно зробити три оберти навколо зірки, то наступна планета за той самий час робить 2 оберти і так далі до четвертої планети в системі. Після цього все змінюється на співвідношення останніх двох планет 4:3.

Усі виявлені планети є субнептунами, тобто вони більші за Землю, але менші за Нептун Фото: BBC

Такі орбітальні резонанси не є чимось незвичайним. Вони виникають, коли два тіла, які обертаються навколо третього тіла, чинять одне на одне такий гравітаційний вплив таким, що періоди їхнього обертання збігаються.

Вчені вважають, що ця зоряна система, яка з'явилася понад 1 млрд років тому, залишилася в тому самому вигляді, що і при народженні. Те, що планети обертаються так синхронно, свідчить про те, що тут у далекому минулому не відбувалося зіткнення або міграції планет, як, наприклад, у нашій Сонячній системі. За словами астрономів, подібні зоряні системи зустрічаються надзвичайно рідко, а тому це неймовірно цінне відкриття.

Астрономи навіть назвали систему HD110067 "ідеальною зоряною системою". Ці світи пропонують унікальну можливість для вивчення того, як формуються планети і яка ймовірність того, що субнептуни можуть підтримувати життя.

Якщо наступний етап спостережень покаже, що субнептуни також можуть підтримувати життя, це значно збільшить кількість можливих населених планет і збільшить шанси виявити ознаки життя на інших світах.

Фокус уже писав про те, що орбітальний апарат NASA зміг сфотографувати Марс таким чином, як це не робили інші зонди. В результаті астрономи отримали унікальний вид з космосу на горизонт Червоної планети.

Також Фокус писав про те, яка планета в нашій галактиці вважається найбільшою. Водночас є ще кілька планет, які можна вважати найбільшими в Чумацькому Шляху.