Від Фаюма до Гізи: вчені знайшли спосіб, у який побудували єгипетські піраміди (фото)

Фахівці виявили стародавній водний шлях, яким древні єгиптяни могли використовувати для транспортування будівельних матеріалів. Це був не невеликий рукав, а повноцінний шлях, який тягнувся на 100 кілометрів через пустелю.

Учені, можливо, розгадали таємницю будівництва єгипетських пірамід, і вона пов'язана з давнім рукавом Нілу, який колись протікав через цей регіон. Ймовірно, існував величезний водний шлях шириною в сотні метрів, що звивався через пустелю, пише IFLScience.

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Це, на думку дослідників, може бути ключем до розуміння того, як побудовані культові піраміди тисячі років тому. Відкриття припускає, що стародавня річка могла слугувати транспортним маршрутом для перевезення будівельних матеріалів і робітників, необхідних для таких масштабних проєктів.

Докторка Еман Гонейм, провідна дослідниця, пояснює, що скупчення пірамід уздовж західного краю заплави Нілу вказує на наявність великого водного потоку, який підтримував ці будівельні проєкти.

Вона зазначає, що якщо піраміди повсюдно розташовані в певній місцевості, то повинні були існувати водні об'єкти, які полегшували транспортування каміння і робітників до цих місць.

Зліва: ілюстрація, що демонструє, як шляхи і гавані пірамід ідеально збігаються з давнім рукавом Нілу. Вгорі праворуч: Дамба в Гізі, яка колись вела до берегової лінії Фото: Eman Ghoneim

Щоб з'ясувати деталі, Гонейм звернулася до супутникових даних, використовуючи радарні хвилі для дослідження долини Нілу з космосу. Радарні хвилі могли проникати крізь землю, відкриваючи невидимий світ під поверхнею.

У результаті вона виявила пересохле русло річки, що простягнулося приблизно на 100 кілометрів через пустелю, яке тепер називається Гілка Ахрамат (що в перекладі з арабської означає "Гілка піраміди").

Гонейм наголошує, що це був не просто невеликий рукав, а великий водний шлях, ширина якого на деяких ділянках сягала пів кілометра і більше, подібно до сучасного русла Нілу.

Відгалуження Ахрамат, що пролягає від Фаюма до Гізи, проходить через 38 різних місць розташування пірамід. Гонейм та її команда планують проаналізувати керни ґрунту з цього древнього русла, щоб підтвердити його активність у часи Старого та Середнього царств (3700-4700 років тому), коли будувалися піраміди.

Поки підтвердження ще не отримано, є цікаві підказки. Гонейм зазначає, що багато пірамід мали під'їзні шляхи, які закінчувалися храмами, схожими на стародавні порти, і більшість цих храмів розташовані саме на березі виявленого відгалуження.

Це відкриття стосується не лише пірамід; воно також може революціонізувати наше розуміння Стародавнього Єгипту. Гонейм припускає, що дослідження стародавніх рукавів Нілу може допомогти археологам знайти втрачені об'єкти, оскільки основна течія Нілу з часом змінилася, що призвело до зникнення міст і селищ. Досліджуючи ці стародавні водні шляхи, дослідники можуть виявити приховані поселення, додавши цінні шматочки до пазла єгипетської історії.

По суті, це дослідження відкриває нові шляхи не лише для розуміння будівництва пірамід, але й для розгадки ширших таємниць Стародавнього Єгипту. Заглиблюючись у таємниці цих стародавніх водних шляхів, ми можемо відкрити загублені глави нашої спільної історії людства.

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