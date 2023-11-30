Цукрові кістки. Учені дізналися, що діабет підвищує ризик розвитку остеопорозу

Вчені з'ясували, що діабет сам по собі і у зв'язці з ожирінням значно підвищує ризик розвитку небезпечної хвороби, що вражає кістки і робить їх крихкими. Вони закликали до розробки нових стратегій лікування.

Дослідники з Першої дочірньої лікарні Аньхойського медичного університету зробили важливе відкриття, що стосується здоров'я кісток у людей з діабетом. Їхнє дослідження, присвячене зв'язку між діабетом і остеопорозом, показало, що значна кількість людей із захворюванням також страждають на остеопороз — стан, який послаблює кістки і підвищує ризик переломів, пише Knowridge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Серед 11 603 осіб з діабетом 2 типу у 27,67 % вченими був виявлений остеопороз. Їхнє дослідження виявило вікові тенденції, виявивши нижчу поширеність остеопорозу (19,17 %) серед людей у віці 60 років і молодше, на відміну від більш високого показника (29,61 %) серед літніх пацієнтів із діабетом.

У жінок із діабетом спостерігалася вища схильність до розвитку остеопорозу. У дослідженні підкреслюється, що у людей, які страждають одночасно на діабет і ожиріння, ймовірність розвитку остеопорозу вища (32,02 %) порівняно з тими, хто страждає тільки на діабет (28,36 %). Висновки наукової роботи було зроблено на основі аналізу 21 високоякісного дослідження, доповненого трьома дослідженнями середньої якості.

Отримані результати підкреслюють необхідність комплексного управління здоров'ям кісток у людей з діабетом. Це охоплює регулярний моніторинг і стратегії зі зміцнення кісток, спрямовані на розв'язання подвійної проблеми — контролю рівня цукру та остеопорозу. Медичним працівникам вчені рекомендують розробляти плани лікування з урахуванням унікальних потреб кожного пацієнта, забезпечуючи цілісний підхід до його загального здоров'я і благополуччя.

Раніше Фокус писав про те, що ключ до лікування діабету може мати позаземне походження. У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

Також Фокус писав про те, які хвороби сприяють майбутньому розвитку діабету. Провівши масштабне дослідження, вчені з'ясували, що деякі хвороби і супутні їм запальні процеси можуть значно підвищити ризик розвитку діабету.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.