Красиво горить. Російський космічний корабель згорів в атмосфері Землі: дещо впало вниз (фото)

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції стали свідками дивовижного і водночас рідкісного атмосферного "феєрверку".

У середу, 29 листопада, від Міжнародної космічної станції (МКС) від'єднався російський вантажний космічний корабель "Прогрес МС-23". На його борту перебувало сміття, яке потрібно було знищити. Зокрема, в якості вантажу на кораблі знаходилося непотрібне обладнання та побутові відходи, а також все інше, чого вирішили позбутися астронавти. За тим, як космічний вантажний корабель згорає в атмосфері Землі, спостерігали члени екіпажу МКС, які зробили унікальні фотографії рідкісного атмосферного "феєрверку", пише Space.

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Через 4 години після того, як корабель "Прогрес МС-23" покинув МКС, астронавтка NASA Жасмін Могбелі змогла спостерігати за падінням "вантажівки" в атмосферу Землі. При цьому вона зробила унікальні фотографії того, як цей корабель згорає в атмосфері нашої планети.

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції стали свідками дивовижного і водночас рідкісного атмосферного "феєрверку" Фото: NASA

За словами Могбелі, вона думала, що цей процес триватиме набагато довше, але корабель згорів протягом 2-3 хвилин. При цьому астронавтка порівняла те, що відбувається, з феєрверком, особливо коли "Прогрес МС-23" розвалився на частини. Більша частина вантажного космічного корабля і його вантажу згоріла високо над поверхнею Землі, але деякі уламки все ж впали в Тихий океан.

За словами Могбелі, вона думала, що цей процес триватиме набагато довше, але корабель згорів протягом 2-3 хвилин Фото: NASA

Насправді відправлення вантажних космічних кораблів на "вогняну смерть" з МКС в атмосферу Землі, є стандартною практикою. Два види вантажних кораблів із трьох, які доставляють на МКС обладнання та припаси, тобто російський "Прогрес" і американський Cygnus, зазвичай знищують саме в такий спосіб. Це відбувається після того, як вони виконали свою місію і потрібно звільнити стикувальні порти на МКС для нових кораблів.

Насправді відправлення вантажних космічних кораблів на "вогняну смерть" з МКС в атмосферу Землі, є стандартною практикою Фото: NASA

Але є ще один тип вантажних космічних кораблів, який займається доставкою всього необхідного на МКС — це Dragon від компанії SpaceX. Але на відміну від своїх вантажних побратимів, цей корабель може повернутися назад на Землю і його можна використовувати ще раз для нової місії.

Два види вантажних кораблів із трьох, які доставляють на МКС обладнання та припаси, тобто російський "Прогрес" і американський Cygnus, зазвичай знищують саме в такий спосіб Фото: NASA

У п'ятницю, 1 грудня, з космодрому Байконур у Казахстані в космос буде запущено новий вантажний корабель "Прогрес", який доставить на МКС 3 тонни їжі, палива та інших припасів для астронавтів, які наразі перебувають на борту космічної станції. Цей корабель має здійснити стикування з МКС у неділю, 3 грудня.

Фокус уже писав про те, що через трохи більше, ніж 7 років, МКС повинна припинити своє існування. При цьому NASA планує знищити космічну станцію без допомоги російських кораблів, які все ще відіграють важливу роль на МКС. Але вартість здійснення цього проєкту просто вражаюче величезна.

Також Фокус писав про те, що китайський марсохід знайшов на Марсі незрозумілі геометричні форми, які заховані під поверхнею планети. Марсохід "Чжуронг" мав спеціальний георадар, який дозволив йому знайти незвичайні багатокутники.